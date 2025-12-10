هشدار نسبت به بازگشایی یک گذرگاه میان عراق و سوریه بعد از ۱۱ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار تاکید کرد که بازگشایی گذرگاه مرزی الولید واقع در مرزهای سوریه و عراق با فشارهای آمریکا پیامدهای خطرناکی دارد.

وی افزود: این گذرگاه از ۱۱ سال قبل بسته شده بود اما با باز شدن آن نگرانی‌ها در خصوص نفوذ عناصر تروریست به عراق تشدید می‌شود.

منبع مذکور بیان کرد: مسئولان امنیتی عراق با دریافت دستور محمد شیاع السودانی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور مبنی بر بازگشایی گذرگاه مرزی الولید در غرب الانبار شوکه شدند.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد در پشت این اقدام قصد و نیت‌هایی برای بی ثبات کردن عراق و باز کردن مسیر برای ورود تروریست‌ها از طریق گذرگاه‌های القائم و الولید وجود دارد.