جشن میلاد حضرت زهرا (س) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ۲۰ جمادی الثانی سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن مراسم سخنرانی و جشن در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می‌شود. برنامه این مراسم به شرح ذیل است:

*مسجد جامع اصفهانک، ‏‬ تهران

سخنران: استاد شیخ حسین انصاریان

مداحان: حامد خمسه، ابوالفضل آلوئیان

زمان: پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰

آدرس: بزرگراه شهید محلاتی خیابان شهید کیانی

*هیئت سائلین الزهرا، ‏‬ تهران

سخنران: شیخ علی خزاعی

مداحان: علی آئینه چی، محمد فصولی، محمد ابراهیمی اصل، سعید قربانی

زمان: سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹:۳۰

آدرس: اشرفی اصفهانی پایین‌تر از پل حکیم گلستان ۲۸

*هیئت الزهرا (س)، ‏‬ تهران

سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی

مداحان: مجید شعبانی، حامد خمسه، امین خمسه

زمان: پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: مجیدیه شمالی خیابان شهید موسائی

*حسینیه سیدالشهدا، ‏‬ تهران

سخنران: شیخ محمد دغانلو

مداحان: مجید شعبانی، ملأ امین خمسه

زمان: دوشنبه ۱۷ اذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: فرمانیه جنب کوه نور کوچه شهید فربین

*محبان المهدی، ‏‬ تهران

سخنران: مهدی توکلی

مداحان: علی اکبر زادفرج، علی ذاکری

زمان: سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰

آدرس: خیابان مجاهدین اسلام کوچه صادق اسلامی بن بست سالور

*هیئت ابن الزهرا، ‏‬ تهران

پیش منبر: سعید هدایتیان

سخنران: حجت الاسلام ماندگاری

مداح: عباس قانعی

زمان: دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸:۳۰

آدرس: خیابان ری خیابان عبدالله رضوی کوچه کردبپه بن بست سوم

*هیئت نورالحسین (ع)، تبریز ‌

سخنران: حجت الاسلام انوری

مداحان: مهدی قربانی، هادی ونستانی

زمان: پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۲

آدرس: ولیعصر حسینیه مسجد الصادق (ع)

*غمخانه بی بی شهربانو، قم

سخنران: شیخ جعفر تبریزی

مداحان: محسن عربخالقی، علی اکبر حائری

زمان: چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: بلوار پیامبر اعظم جنب میدان آل یس

*هیئت ریحانه النبی، ‏‬ تهران

سخنران: استاد شیخ حسین انصاریان

مداحان: سعید کرمعلی، ابوذربیوکافی، مهدی ترکاشوند، مصطفی مروانی، رضا شریفی، علیرضا شریفی، مصطفی الهیاری، محمد جواد توحیدی، محمد حسین پویانفر

زمان: چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: تجریش آستان مقدس امامزاده صالح

*هیئت مکتب الزهرا (س)، ‏‬ تهران

سخنران: حجت الاسلام سید حسین مؤمنی

مداحان: محمدرضا طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری

زمان: چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹

آدرس: خیابان شریعتی خیابان شهدای ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم

*هیئت نورالرضا، ‏‬ تهران

سخنران: علی قربانی

مداحان: علی کرمی، وحید مرادی

زمان: چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹:۳۰

آدرس: ازگل خیابان نوبهار کوچه گلستان شرقی مسجد امام رضا (ع)

*مسجد ارک، ‏تهران

سخنرانان: حجت الاسلام میرهاشم حسینی، شیخ عباس صراف

مداح: منصور ارضی

زمان: چهارشنبه ۱۹ و پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴ از نماز مغرب و عشاء

آدرس: خیابان پانزده خرداد

*هیئت رایه العباس، ‏تهران

سخنران: مهدی توکلی

مداح: محمود کریمی

زمان: چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ از نماز مغرب و عشاء

آدرس: چیذر آستان مقدس امامزاده علی اکبر (ع)

*هیئت محبان فاطمه الزهرا (س)، ‏‬ تهران

سخنران: شیخ اسماعیل رمضانی

مداحان: سعید حدادیان، محمد حسن فیضی، علی پورکاوه، روح الله رحیمیان، امین قدیم، سجاد محمدی، امیر طلاجوران، سید محمدرضا نوشه ور، محمد حسین حدادیان

زمان: چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹

آدرس: خیابان آزادی مهدیه امام حسن مجتبی (ع)

*هیئت محبان الزینب، ‏‬ تهران

سخنران: مهدی توکلی

مداحان: جواد حیدری، محمد رستمی

زمان: سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۱

آدرس: خیابان جیحون انتهای خیابان مرتضوی انتهای خیابان مالک اشتر مسجد زینبیه

*حسینیه عشاق الحسین (ع)، ‏‬ تهران

پیش منبر: مصطفی سماواتی

سخنران: شیخ اسماعیل رمضانی

مداحان: علی قربانی، محسن عربخالقی، مهدی تدینی، مهدی ترکاشوند، محسن محمدی پناه، اکبر شیخی، مصطفی مروانی، ابوذر بیوکافی، مصطفی سرگزی، مجتبی سرگزی، رضا شریفی، جواد حیدر، یاسین زندی، وحید مرادی، مصطفی اللهیاری

زمان: پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹:۳۰

آدرس: میدان امام حسین (ع) خیابان هفده شهریور چهارراه صفا