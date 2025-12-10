مهر آموزی و توسعه عدالت آموزشی در سمنان؛ خیران به میدان می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح چهارشنبه، تفاهم نامه همکاری بین ادارات کل کمیته امداد و اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی سالن جلسات کمیته امداد سمنان امضا شد. موضوع این تفاهم نامه توزیع و گسترش عدالت آموزشی به خصوص در مناطق کمتر برخوردار و محروم اعلام شده است.
محمد حسین ذوالفقاری مدیرکل کمیته امداد استان سمنان در حاشیه این مراسم با بیان اینکه تفاهمنامه همکاری برای حمایت از دانشآموزان نیازمند امضا شده است، گفت: این تفاهم نامه میتواند گسترش عدالت آموزشی به خصوص برای دانش آموزان خانوادههای محروم و کمتر برخوردار را به دنبال داشته باشد.
ذوالفقاری با بیان اینکه همکاری برای محرومیتزدایی و ارتقای مشارکت اجتماعی از جمله اهداف این تفاهم نامه است، تاکید کرد: دو هزار دانشآموز و چهار هزار فرهنگی این استان در طرح مهرآموز حمایت از کودکان نیازمند مشارکت دارند.
قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست ضمن اشاره به اهداف و محورهای این تفاهم نامه بیان کرد: این تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش و کمیته امداد استان سمنان چند هدف را دنبال میکند که توسعه فرهنگ خیر و نیکوکاری و حمایت تحصیلی از دانشآموزان مستعد و کمبرخوردار از جمله این اهداف است.
وی با بیان اینکه کاهش نابرابریهای آموزشی و فرهنگی دیگر هدف این تفاهم نامه است، افزود: اجرای طرحهای مهرآموز و مدارس همدل از جمله دیگر اهداف امضای تفاهم نامه با محوریت کمک به دانش آموزان نیازمند و محروم است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: با اجرای طرحهایی نظیر مهرآموز، جشن نیکوکاری، جشن عاطفهها و مدارس همدل، زمینه حمایت تحصیلی، فرهنگی و مهارتی از دانشآموزان نیازمند را فراهم میشود.
شریفی افزود: از مهمترین محورهای همکاری در این تفاهمنامه میتوان به معرفی فرهنگیان و داوطلبان نیکوکار، حمایت از پذیرفتهشدگان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و غیر دولتی، و برگزاری کارگاههای مهارتافزایی و غنیسازی اوقات فراغت برای دانشآموزان محروم اشاره کرد.
نظر شما