به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح سهشنبه در جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش و نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان با اشاره به برنامههای اجرایی این ادارهکل در سال جاری، گفت: در سالهای اخیر با وجود چالشهای متعدد، تلاشهای زیادی برای بهبود شرایط آموزشی در استان صورت گرفته و هدف ما ارائه فرصتهای آموزشی برابر برای تمام دانشآموزان است.
مرتضوی به طرحهای ویژهای که در این راستا در استان به اجرا درآمده است، اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین اقدامات، طرح توزیع شیر در مدارس ابتدایی است که با هدف ارتقای سلامت جسمی دانشآموزان و جلوگیری از سوءتغذیه در مدارس مناطق مختلف استان اجرایی شده است.
به گفته وی، این طرح تاکنون در هزار و ۲۰۰ مدرسه ابتدایی در سطح استان اجرا شده است و امیدواریم که تأثیرات مثبت آن در بهبود انگیزههای تحصیلی دانشآموزان مشاهده شود.
مرتضوی همچنین به شناسایی و جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل بهویژه در مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اولویتهای ما، شناسایی و جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل، بهویژه دختران در مناطق مرزی و محروم است.
وی ادامه داد: برای این منظور، همکاری بین نهادهای مختلف از جمله فرمانداریها، بهزیستی، کمیته امداد و شبکههای بهداشتی استان ضروری است تا شرایط مناسبی برای تحصیل این دانشآموزان فراهم شود.
مرتضوی تأکید کرد: در این زمینه، استان خراسان جنوبی با چالشهایی مانند مهاجرت و مشکلات اقتصادی روبرو است، اما از طریق پایشهای میدانی و همکاریهای میاندستگاهی، توانستهایم تعداد قابل توجهی از دانشآموزان را به چرخه آموزش بازگردانیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از تجهیز مدارس و بهبود زیرساختهای آموزشی در سطح استان خبر داد و گفت: در راستای توسعه فضاهای آموزشی، ۱۲ کلاس هوشمند در مدارس استان راهاندازی شده و تجهیزات مدرن آموزشی نظیر تلویزیونهای تعاملی با اعتبار ریاستجمهوری در مدارس نصب شده است.
مرتضوی همچنین به نقش مهم مدارس در کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت امنیت در مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: در این مناطق، ایجاد فرصتهای تحصیلی و ارتقای سطح آموزشی میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت اجتماعی کمک کند.
وی بر لزوم ادامه همکاریهای میاندستگاهی و جلب حمایتهای مردمی در راستای تحقق اهداف عدالت آموزشی تأکید کرد و گفت: با همافزایی میان نهادهای دولتی، غیر دولتی و مردم، میتوانیم گامهای مؤثری در راستای ارتقای وضعیت آموزش در استان برداریم.
نظر شما