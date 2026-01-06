به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر سه شنبه در نشست مدیران مدارس و رابطان پژوهش مدارس استعدادهای درخشان استان در محل مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان سمنان از تحقق ایجاد فضای آموزشی کم دغدغه و با آرامش بیشتر در مدارس خبر داد و اظهار داشت: این هدف گذاری موجب رشد و پیشرفت دانش آموزان را در عرصه آموزش فراهم می‌سازد.

وی با تاکید بر اینکه محور فعالیت‌های دولت چهاردهم عدالت آموزشی و رشد متوازن در تمام بخش‌ها است، افزود: خوشبختانه فاصله طبقاتی آموزشی بین مدارس مختلف استان سمنان بسیار کم است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان از تحقق نسبی عدالت آموزشی و تربیتی در استان خبر داد و ابراز داشت: برای رسیدن به پوشش صد درصدی این آرمان نیازمند برنامه ریزی و رشد کیفی در تمامی شاخص‌ها هستیم.

شریفی تصریح کرد: از مدارس استعدادهای درخشان انتظار می‌رود زمینه لازم برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان فراهم و در جشنواره‌های نظیر خوارزمی مشارکت فعال داشته باشند.

وی افزود: توجه به استعدادهای برتر و هدایت آنها در مسیر درست از مصادیق تحقق عدالت آموزشی که در استان سمنان به جد می‌بایست دنبال شود.