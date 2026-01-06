  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

عدالت‌محوری و توسعه متوازن آموزش در مدارس استان سمنان هدف‌گذاری شد

عدالت‌محوری و توسعه متوازن آموزش در مدارس استان سمنان هدف‌گذاری شد

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه فاصله طبقاتی آموزشی بین مدارس مختلف این استان کم است، از هدف‌گذاری توسعه متوازن و عدالت‌محور در تمامی حوزه‌های آموزشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر سه شنبه در نشست مدیران مدارس و رابطان پژوهش مدارس استعدادهای درخشان استان در محل مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان سمنان از تحقق ایجاد فضای آموزشی کم دغدغه و با آرامش بیشتر در مدارس خبر داد و اظهار داشت: این هدف گذاری موجب رشد و پیشرفت دانش آموزان را در عرصه آموزش فراهم می‌سازد.

وی با تاکید بر اینکه محور فعالیت‌های دولت چهاردهم عدالت آموزشی و رشد متوازن در تمام بخش‌ها است، افزود: خوشبختانه فاصله طبقاتی آموزشی بین مدارس مختلف استان سمنان بسیار کم است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان از تحقق نسبی عدالت آموزشی و تربیتی در استان خبر داد و ابراز داشت: برای رسیدن به پوشش صد درصدی این آرمان نیازمند برنامه ریزی و رشد کیفی در تمامی شاخص‌ها هستیم.

شریفی تصریح کرد: از مدارس استعدادهای درخشان انتظار می‌رود زمینه لازم برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان فراهم و در جشنواره‌های نظیر خوارزمی مشارکت فعال داشته باشند.

وی افزود: توجه به استعدادهای برتر و هدایت آنها در مسیر درست از مصادیق تحقق عدالت آموزشی که در استان سمنان به جد می‌بایست دنبال شود.

کد خبر 6715483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها