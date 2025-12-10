بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم آباد ۲۵.۶ میلی متر، بروجرد ۱۲.۸ میلی متر، کوهدشت ۳۵.۶ میلی متر، الیگودرز ۰.۲ میلی متر، پلدختر ۴۲.۲ میلی متر و دورود ۱۹.۶ میلی متر بوده است.

وی همچنین میزان بارش‌ها در الشتر را ۲۵.۴ میلی متر، نورآباد ۲۳.۸ میلی متر، ازنا ۳ میلی متر، رومشکان ۵۰.۱ میلی متر، دوره چگنی ۲۶ میلی متر، معمولان ۵۰ میلی متر، «ایمان آباد» ۲۲.۸ میلی متر، «سیلاخور» ۱۹.۲ میلی متر، سپیددشت ۱۹.۴ میلی متر، «ریمله» ۱۶.۲ میلی متر و «شول آباد» ۳.۷ میلی متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارش‌ها طی این مدت را ۲۲.۵ میلی متر عنوان کرد.