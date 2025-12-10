  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

جزئیات بارش‌های لرستان؛ بیشترین بارندگی‌ها در معمولان و رومشکان ثبت شد

جزئیات بارش‌های لرستان؛ بیشترین بارندگی‌ها در معمولان و رومشکان ثبت شد

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی لرستان جزئیات بارندگی‌ها در این استان را در قالب سامانه بارشی اخیر اعلام کرد.

بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم آباد ۲۵.۶ میلی متر، بروجرد ۱۲.۸ میلی متر، کوهدشت ۳۵.۶ میلی متر، الیگودرز ۰.۲ میلی متر، پلدختر ۴۲.۲ میلی متر و دورود ۱۹.۶ میلی متر بوده است.

وی همچنین میزان بارش‌ها در الشتر را ۲۵.۴ میلی متر، نورآباد ۲۳.۸ میلی متر، ازنا ۳ میلی متر، رومشکان ۵۰.۱ میلی متر، دوره چگنی ۲۶ میلی متر، معمولان ۵۰ میلی متر، «ایمان آباد» ۲۲.۸ میلی متر، «سیلاخور» ۱۹.۲ میلی متر، سپیددشت ۱۹.۴ میلی متر، «ریمله» ۱۶.۲ میلی متر و «شول آباد» ۳.۷ میلی متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارش‌ها طی این مدت را ۲۲.۵ میلی متر عنوان کرد.

    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      9 0
      پاسخ
      خداروشکر
    • آرتمیس IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      6 0
      پاسخ
      خداروشکر هزاره هزارهزار
    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      6 1
      پاسخ
      شکر از این رحمت الهی
    • محمد IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      خدا رو بی نهایت شکر
    • مجید IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      خدارو به اندازه جمال وکمالت شکرت
    • آراس IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      شکر خدا ولی کوهدشت خیلی بارش از این بیشتر داشت،و در ضمن باران اصلی از ساعت ۶صبح شروع شد که سیل راه انداخت و اب گرفتگی شدید رو به راه انداخت
    • سمیه میرزایی JP ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خداوندا تورا هزار مرتبه شکر

