ترجمه ترکی فاطمه علی است منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب که به قلم علی قهرمانی و با همت انتشارات کتاب جمکران، به نگارش درآمده، روایتهای کوتاهی از زندگی امیرالمومنین(ع) و حضرت صدیقه طاهره(س) کنارهم آورده شده است. این روایتها بخشهای مختلفی از زندگی حضرت زهرا(س) را در برمیگیرد و به کرامتهای وجود مبارک امابیها میپردازد.
«فاطمه علی است» در واقع پرداختن به لحظاتی از زندگی دختر رسول خداست که نشان میدهد بانوی دوعالم همواره پشتیبان ولادیت بوده و در جایگاه دنیوی و اخروی گویی که همسنگ امام معصوم است. و از نگاه دیگری، «فاطمه علی است» تعبیری از وحدت وجودی است. فاطمه علی است و علی فاطمه است، و این عاشقانهترین بغض تاریخ است که هرگز سبک نشده.
نسخه ترکی این اثر که توسط جلیل زنگین به زبان ترکی ترجمه شده است، اخیرا توسط انتشارات حکیمانه ترکیه در این کشور در دسترس علاقهمندان به ائمه اطهار(ع) قرار گرفته است.
