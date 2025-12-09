  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۱

الفبای مقاومت و انقلاب در «دختر باغ اناری»

کتاب «دختر باغ اناری» در ۲۸۲ صفحه به قلم محدثه اصلانی توسط انتشارات کتاب جمکران به بازار نشر آمد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، «دختر باغ اناری» داستان زنانی است که ایستادند، مردانی که جان دادند و نسلی که در خون و باروت، رویاهایشان را به آینده بخشیدند. این کتاب ادامه‌ای است بر رمان پرخواننده‌ی «خواب لیلی»، روایتی پرتنش و پرماجرا از عشق، مبارزه و خیانت در پرآشوب‌ترین سال‌های تاریخ معاصر.

محدثه اصلانی در کتابش، پرده از رازهای پیچیده جنگ علیه اسرائیل برداشته است. جنگی که در محورهای لبنان و فلسطین سال‌ها پیش آغاز شده بود و با کمک مردان چریک ایرانی، قدم به قدم جلوتر می‌رفت. قادر، فرمانده کسانی است که محموله‌های تسلیحات به فلسطین می‌رسانند و برادرانشان را در بریدن سر ضحاک یاری می‌کنند اما در این بین اتفاقات و توطئه‌های زیادی پیش می‌آید بخصوص که هم کسانی در اسرائیل و هم اشخاصی در ایران از جمله روسای آبان، از زنده بودن قادر به تنگ آمده‌اند و هر آن ممکن است سینه این عشق دریده شود.

