الفبای مقاومت و انقلاب در «دختر باغ اناری»

به گزارش خبرگزاری مهر، «دختر باغ اناری» داستان زنانی است که ایستادند، مردانی که جان دادند و نسلی که در خون و باروت، رویاهایشان را به آینده بخشیدند. این کتاب ادامه‌ای است بر رمان پرخواننده‌ی «خواب لیلی»، روایتی پرتنش و پرماجرا از عشق، مبارزه و خیانت در پرآشوب‌ترین سال‌های تاریخ معاصر.

محدثه اصلانی در کتابش، پرده از رازهای پیچیده جنگ علیه اسرائیل برداشته است. جنگی که در محورهای لبنان و فلسطین سال‌ها پیش آغاز شده بود و با کمک مردان چریک ایرانی، قدم به قدم جلوتر می‌رفت. قادر، فرمانده کسانی است که محموله‌های تسلیحات به فلسطین می‌رسانند و برادرانشان را در بریدن سر ضحاک یاری می‌کنند اما در این بین اتفاقات و توطئه‌های زیادی پیش می‌آید بخصوص که هم کسانی در اسرائیل و هم اشخاصی در ایران از جمله روسای آبان، از زنده بودن قادر به تنگ آمده‌اند و هر آن ممکن است سینه این عشق دریده شود.