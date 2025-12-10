به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور در همایش روز جهانی داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان با قدردانی از تلاش‌های داوطلبان، آنان را «سرمایه انسانی بی‌بدیل» این مجموعه هلال احمر دانست.

سلحشور با اشاره به تأکیدات دینی درباره کمک به هم نوع گفت: یاری‌رسانی به انسان‌ها یک فضیلت است و شما داوطلبان، وقت و توان خود را بی‌منت وقف خدمت به مردم کرده‌اید.

وی مهم‌ترین عامل موفقیت برنامه‌ها و مأموریت‌های هلال‌احمر را حضور داوطلبان عنوان کرد و افزود: داوطلبان رفیق روزهای سخت هستند؛ کسانی که در دشوارترین شرایط کنار نیازمندان می‌ایستند و با تلاش خستگی‌ناپذیر، معنای واقعی سرمایه انسانی را نشان می‌دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، با اشاره به نقش تاریخی و اثرگذار داوطلبان در رخدادهای مختلف ازجمله جنگ ۱۲ روزه، حادثه شهید رجایی و سایر بحران‌ها گفت: هر جا نام هلال‌احمر با افتخار درخشیده، رد پای فداکاری داوطلبان دیده می‌شود.