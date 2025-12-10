به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی فرارسیدن روز زن و سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تبریک گفت و افزود: روز زن، یادآور مسؤولیّتی الهی و اجتماعی برای همگان است؛ مسؤولیّتی که فراتر از یک الزام قانونی، بهمثابه تکلیفی انسانی و دینی بر دوش ما قرار دارد تا از کرامت و حقوق زن در چارچوب آموزههای نورانی اسلام صیانت کنیم.
متن کامل پیام دبیر ستاد حقوق بشر به شرح زیر است:
فرارسیدن روز زن و سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، نماد کمال اخلاقی، عقلانیّت، عدالتخواهی و جایگاه والای زن در اندیشه اسلامی را به تمامی بانوان فرهیخته و شریف کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم. این روز یادآور آن است که کرامت زن، در نگاه اسلام و در بنیان حقوقی جمهوری اسلامی ایران نه امتیاز اعطایی، بلکه بخشی از کرامت ذاتی انسان است که از نفس الهی سرچشمه میگیرد.
اسلام، بر پایه آیات روشنی همچون «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» و «إِنِّی لَا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنکُمْ مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَی»، زن و مرد را در ارزش انسانی، قابلیت رشد، حق انتخاب، امنیّت، تحصیل، مالکیت و مشارکت اجتماعی در جایگاهی برابر قرار داده است. این مبانی محکم، پشتوانه اصلی سیاستهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان است و با شاخصهای شناختهشده بینالمللی همچون کرامت، برابری فرصتها، توانمندسازی، امنیت اجتماعی و مقابله با خشونت علیه زنان همراستاست.
دولت جمهوری اسلامی ایران، با وجود دشواریهای تحمیلی ناشی از تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی که بهطور مستقیم بر زندگی و حقوق زنان از جمله دسترسی به آموزش، سلامت، خدمات اجتماعی، اشتغال و رفاه تأثیر منفی گذاشته است، سیاستهای خویش را بر صیانت از حقوق زنان و کاهش آثار انسانی و اجتماعی این تحریمها استوار ساخته است. این اقدامات ظالمانه، برخلاف اصول مسلم حقوق بینالملل و قواعد بنیادین حقوق بشر، عملاً زنان و اقشار آسیبپذیر را هدف قرار داده و موانعی جدی در مسیر تحقّق حقوق بنیادین آنان ایجاد کرده است.
با وجود این چالشها، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مبانی اسلامی و ظرفیتهای ملی خود را متعهد میداند با تقویت خدمات حمایتی و پیشگیرانه، توسعه فرصتهای اقتصادی و کارآفرینی، ارتقای دانش حقوقی، گسترش دسترسی به آموزش و توانمندسازی، حمایت از امنیّت اجتماعی و خانوادگی، و توسعه نهادهای صیانت از حقوق زنان و دختران، مسیر رشد و اعتلای زنان ایران اسلامی را بیش از پیش هموار سازد.
روز زن، یادآور مسئولیتی الهی و اجتماعی برای همگان است؛ مسئولیتی که فراتر از یک الزام قانونی، بهمثابه تکلیفی انسانی و دینی بر دوش ما قرار دارد تا از کرامت و حقوق زن در چارچوب آموزههای نورانی اسلام صیانت کنیم. این روز فرصتی است تا بار دیگر بر تعهد خود نسبت به گسترش عدالت، احترام و پاسداشت جایگاه والای زن در جامعه تأکید کنیم.
اینجانب، ضمن گرامیداشت این روز خجسته، برای تمامی زنان عزیز ایران اسلامی، بهویژه بانوان تلاشگر در عرصههای علمی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی، سلامت، توفیق و تعالی روزافزون مسألت دارم.
