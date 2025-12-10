ملکی پویا:۲۲۱ فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی در مرکزی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عابدین ملکی پویا اظهار کرد: گزارشهای مردمی در جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی منابع طبیعی و حفظ این سرمایه ملی نقش مؤثری دارد که در این راستا افزایش واقعی مشارکت مردم، همیاران طبیعت و سازمانهای مردمنهاد در حفاظت از عرصههای طبیعی مورد انتظار است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی گفت: در راستای صیانت از انفال و حفاظت از اراضی ملی، با تلاش مستمر و پیگیریهای فرماندهان یگانهای حفاظتی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای استان مرکزی، در گشت زنیهای به عمل آمده فرماندهان حفاظت و گزارشهای واصله مردمی از سامانه ۱۵۰۴، ضمن داشتن اقدامهای پیشگیرانه و جلوگیری از تخریب و تصرف، تعداد ۲۲۱ فقره پرونده تخریب و تصرف در اراضی ملی به مساحت ۱۵۵۲ هکتار در هشت ماهه سال ۱۴۰۴ تشکیل، ثبت و به مراجع قضائی ارسال شده است که در این بین شهرستان ساوه با بیشترین و شهرستانهای دلیجان و محلات کمترین سهم را داشتند.
وی بیان کرد: انتظار است شهروندان درخواست کردند: هرگونه تخریب، تصرف، ورای غیر مجاز، قطع درختان یا آتشسوزی در منابع طبیعی را از طریق شمارههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ گزارش دهند.
