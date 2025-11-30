به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری ظهر یکشنبه در نشست خبری روز جهانی خاک در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: خاک بستر حیات، تولید و تمدنها است و توجه به آن یکی از مهمترین وظایف ما در حوزه کشاورزی و محیط زیست محسوب میشود.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند که اهمیت خاک از آب فراتر است زیرا تأمین آب امکانپذیر است اما خاک حاصلخیز تنها با زمان و تلاش طولانی شکل میگیرد و جایگزینی برای آن وجود ندارد.
صفری تصریح کرد: روز جهانی خاک، به منظور آگاهیبخشی و هشدار درباره اهمیت حفاظت از خاک برگزار میشود و امسال با شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ با ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره در مجلس تصویب شد و وظایف بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و بخش خصوصی را تعیین کرده است.
صفری با تأکید بر خطرات ناشی از تخریب خاک گفت: آلودگی و تخریب خاک فرایندی آرام و پنهان است اما پیامدهای آن بر تولید، امنیت غذایی و حیات انسان بسیار جدی خواهد بود.
وی افزود: در ایران حدود ۱۸.۵ میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد و با سرانه ۱۷۰۰ مترمربع به ازای هر نفر، حفاظت از خاک برای تأمین غذای امروز و آینده کشور ضروری است.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تشکیل یک سانتیمتر خاک حاصلخیز بهطور متوسط بیش از ۵۰۰ سال طول میکشد در حالی که تخریب آن بهسرعت رخ میدهد.
وی تصریح کرد: مهمترین چالشهای حوزه خاک را تغییر کاربری اراضی، فرسایش خاک، کاهش مواد عالی خاک، افزایش شوری، آلودگی، کاهش کیفیت فیزیکی خاک و کاهش تنوع زیستی است.
صفری افزود: در ۲۵ سال گذشته بهطور متوسط سالانه حدود ۱.۲ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور دچار تغییر کاربری شدهاند که بخشی از آن قانونی و بخشی غیرمجاز است.
وی تاکید کرد: خاک سرمایهای ملی و پایه تولید و تمدن است و حفاظت از آن ضرورتی ملی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور است.
روز جهانی خاک فرصتی برای فرهنگسازی و حفاظت از سرمایه ملی است
مدیرکل جهاد کشاورزی استان مرکزی با تأکید بر محدودیت و ارزش خاک در کشور گفت: خاک محدود است و تمام اراضی آن برای کشاورزی با بازده بالا مناسب نیست.
وی افزود: در ایران ۱.۲ میلیون هکتار کلاس یک و ۴ میلیون هکتار کلاس دو وجود دارد و بیش از ۷۲ درصد اراضی بازده کشاورزی محدودی دارند، بنابراین حفاظت از این منابع ضروری است.
صفری تصریح کرد: خاک مانند بدن انسان نیازمند تغذیه مناسب است و استفاده نادرست یا بیش از حد کود میتواند کیفیت آن را کاهش دهد.
وی ادامه داد: میانگین مصرف کود در ایران کمتر از سطح جهانی است، بنابراین رعایت نوع، میزان و زمان استفاده از کودها برای حفظ کیفیت خاک و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی ضروری است.
صفری تأکید کرد: روز جهانی خاک فرصتی برای فرهنگسازی و آگاهیبخشی درباره اهمیت حفاظت از خاک است تا نسلهای آینده نیز از این سرمایه ملی بهرهمند شوند.
