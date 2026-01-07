حمزه فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صیانت از بیت‌المال و حفاظت از اراضی دولتی از جمله اولویت‌های اصلی این معاونت است.

وی افزود: رفع تصرف این اراضی شامل خلع ید، قلع و قمع و تخلیه بوده و در ۹ ماهه سال جاری، ۱۸۸ هزار و ۸۸۹ متر مربع اراضی دولتی به ارزش ۱ هزار و ۹۴۵ میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است.

فضلی تصریح کرد: از نظر مساحت، شهرستان خنداب با ۱۰۰ هزار متر مربع در رتبه نخست و ساوه با ۷۰ هزار و ۷۰۰ متر مربع در رتبه دوم قرار دارند.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: شهرستان اراک با ۸۶۶ میلیارد ریال در رتبه اول و ساوه با ۷۸۴ میلیارد ریال در رتبه دوم رفع تصرف اراضی قرار دارند.