۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

فضلی:بیش از ۱۸۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی مرکزی به بیت‌المال بازگشت

اراک- معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۱۸۸ هزار و ۸۸۹ متر مربع از اراضی دولتی این استان با اجرای احکام قضایی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگشت.

حمزه فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صیانت از بیت‌المال و حفاظت از اراضی دولتی از جمله اولویت‌های اصلی این معاونت است.

وی افزود: رفع تصرف این اراضی شامل خلع ید، قلع و قمع و تخلیه بوده و در ۹ ماهه سال جاری، ۱۸۸ هزار و ۸۸۹ متر مربع اراضی دولتی به ارزش ۱ هزار و ۹۴۵ میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است.

فضلی تصریح کرد: از نظر مساحت، شهرستان خنداب با ۱۰۰ هزار متر مربع در رتبه نخست و ساوه با ۷۰ هزار و ۷۰۰ متر مربع در رتبه دوم قرار دارند.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: شهرستان اراک با ۸۶۶ میلیارد ریال در رتبه اول و ساوه با ۷۸۴ میلیارد ریال در رتبه دوم رفع تصرف اراضی قرار دارند.

