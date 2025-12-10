رشد ۲.۳ درصدی شاخص تولید صنعتی در آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره شاخص بخش صنعت و معدن در آبان ماه ۱۴۰۴، شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲.۳ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۰.۴ درصدی مواجه شده است.
رشد تولید دارو
در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیتهای «شیمیایی به جز دارو، خودرو و قطعات، دارو» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیتهای «ماشین آلات و تجهیزات، چوب و کاغذ، غذایی و آشامیدنی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاند.
در این ماه همچنین شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۸.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۳.۲ درصدی مواجه شد.
کاهش فروش ماشین آلات
در آبان ماه سال ۱۴۰۴، شاخص فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیتهای «دارو، غذایی و آشامیدنی و شیمیایی به جز دارو» بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیتهای ماشین آلات و تجهیزات سایر کانیهای غیر فلزی و سیمان بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشتهاند.
رشد شرکتهای معدنی بورسی
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص فروش شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۶.۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۲.۶ درصدی مواجه شده است.
در آبان ماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکتهای صنعتی بورسی افزایش ۳.۳ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۰.۲ واحد درصدی به ماه قبل، ۴۷.۵ درصد رسیده است. افزون بر این، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی در آبان ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۲ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۴۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
