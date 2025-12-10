به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به نامه شماره ٨٩٧۶٧ مورخ ١۴٠۴/٠٩/١١ سازمان توسعه تجارت و اعلام بانک مرکزی، از این پس ثبت سفارشهایی که دارای تعرفههای موجود در فایل پیوست باشند، باید جهت خرید ارز از طریق تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا اقدام نمایند.
بدین منظور بازرگانان باید در هنگام ثبت درخواست تخصیص ارز، فیلد محل تأمین ارز را با مقدار «مرکز مبادله ارز و طلا (گروه دوم)» و فیلد نوع نرخ ارز را با مقدار «توافقی» انتخاب نمایند.
در همین راستا، درخواستهای تخصیص ارز با وضعیت «آماده برای تخصیص» که تعرفه کالایی آنها در لیست مذکور باشند، رد درخواست شده و بازرگان میبایست با ویرایش محل تأمین ارز درخواست به «مرکز مبادله ارز و طلا (گروه دوم)» مجدد درخواست را وارد صف نماید.
لازم به ذکر است، طبق اعلام اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، در صورتیکه درخواستهای در صف «اولویت از نظر دستگاه» دریافت کرده باشند، بعد از ویرایش مجدد درخواستها، «اولویت از نظر دستگاه» توسط آن اداره بازگردانی خواهد شد.
برای مشاهده فهرست تعرفهها اینجا را کلیک کنید.
