۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

انتشار فهرست ۴۰۲۲ ردیف تعرفه مشمول خرید ارز از تالار دوم

فهرست ۴ هزار و ۲۲ ردیف تعرفه مشمول خرید ارز از تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای فایل کامل تعرفه مشمول خرید ارز از تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا را منتشر کرد.

این فایل شامل ۴ هزار و ۲۲ ردیف تعرفه است. (برای مشاهده فهرست تعرفه‌ها اینجا را کلیک کنید.)

گفتنی است، تالار دوم مکمل تالار اصلی، با هدف شفاف‌سازی مبادلات، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای ارز طراحی شده است. در این تالار دو شیوه برای انجام معاملات پیش‌بینی شده است. نخست روش مستقیم که طبق آن توافق مستقیم میان صادرکننده و واردکننده، بدون دخالت بانک در جابه‌جایی ارز و صرفاً با نقش نظارتی بانک.

روش دوم روش تضمینی است که با محوریت بانک و نظارت بانک مرکزی؛ ارز در حساب‌های تراستی بانک نگهداری شده و حواله ارزی از سوی بانک صادر می‌شود که امنیت بیشتری برای طرفین دارد.

سمیه رسولی

