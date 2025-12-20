انتشار فهرست ۴۰۲۲ ردیف تعرفه مشمول خرید ارز از تالار دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای فایل کامل تعرفه مشمول خرید ارز از تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا را منتشر کرد.

این فایل شامل ۴ هزار و ۲۲ ردیف تعرفه است. (برای مشاهده فهرست تعرفه‌ها اینجا را کلیک کنید.)

گفتنی است، تالار دوم مکمل تالار اصلی، با هدف شفاف‌سازی مبادلات، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای ارز طراحی شده است. در این تالار دو شیوه برای انجام معاملات پیش‌بینی شده است. نخست روش مستقیم که طبق آن توافق مستقیم میان صادرکننده و واردکننده، بدون دخالت بانک در جابه‌جایی ارز و صرفاً با نقش نظارتی بانک.

روش دوم روش تضمینی است که با محوریت بانک و نظارت بانک مرکزی؛ ارز در حساب‌های تراستی بانک نگهداری شده و حواله ارزی از سوی بانک صادر می‌شود که امنیت بیشتری برای طرفین دارد.