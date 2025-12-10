اکبری: طرح «بوشهر شهر دوستدار سالمند» شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اجرای سند ملی شهرهای دوستدار سالمند در استان، از تسریع برنامه‌ها و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این سند خبر داد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر تأکید کرد: «سند ملی شهر دوستدار سالمند» یک چارچوب جامع برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان است که تحقق آن تنها با همکاری منسجم همه دستگاه‌ها امکان‌پذیر است، این سند بر ایجاد محیط‌های ایمن، جامعه‌پذیر، قابل دسترس و توانمندساز برای سالمندان تمرکز دارد و دستگاه‌های اجرایی استان باید متناسب با وظایف خود در مسیر اجرای آن گام بردارند.

وی با بیان اینکه بوشهر از نخستین استان‌هایی است که رویکرد «شهر دوستدار سالمند» را به‌صورت عملیاتی دنبال می‌کند، افزود: دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر برنامه‌های ویژه‌ای را برای تبدیل شهر بوشهر به الگویی در حوزه سالمندی در دستور کار قرار داده است و تلاش می‌کنیم روند اجرا با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود.

تأکید بر اهمیت توسعه فضاها و خدمات سالمند محور

اکبری با اشاره به برخی طرح‌های شاخص استان در این حوزه گفت: ایجاد شهرک دوستدار سالمند به‌عنوان یک فضای شهری ویژه برای زندگی سالمندان، طراحی و پیگیری ایجاد دانشکده سالمندی برای تربیت نیروهای متخصص، تقویت حوزه اقتصاد نقره‌ای با محوریت مشارکت و توانمندسازی سالمندان، و اجرای طرح توانمندسازی ۵۰۰ نفر از زنان سالمند از برنامه‌های مهمی است که در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر، اقتصاد نقره‌ای را یک ظرفیت مهم اجتماعی و اقتصادی توصیف کرد و افزود: سالمندان بخشی فعال، با تجربه و اثرگذار جامعه هستند، و اقتصاد نقره‌ای می‌تواند علاوه بر افزایش رفاه آنان، به رونق تولید، کسب‌وکارهای نوآور و اشتغال‌زایی نیز کمک کند.

وی در پایان اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت سازمان‌ها و همراهی مردم، امیدواریم بوشهر را به یکی از پیشروترین شهرهای دوستدار سالمند در کشور تبدیل کنیم.