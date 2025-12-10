به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع توانیر در نشست کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی و مدیریت اوج بار که با محوریت برنامه‌ریزی و پیگیری اقدامات ضروری جهت عبور از اوج بار تابستان سال آینده برگزار شد، با تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و تجربه‌های تابستان امسال، گفت: برای عبور مطمئن از دوره اوج بار تابستان آتی اقدام برای اصلاح داده‌ها، بهینه‌سازی فرآیندها و ارتقای سامانه‌های کنترلی ضروری است.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در تابستان گذشته افزود: بخشی از نارضایتی مردم ناشی از عدم اطلاع‌رسانی دقیق به درصد کمی از مشترکین در خصوص برنامه خاموشی بود که ضرورت دارد داده‌های مرتبط با این بخش اصلاح شود.

ذبیحی با تأکید بر اینکه سه دوره قرائت پیش‌ِرو فرصتی طلایی برای صفر کردن خطاهاست، افزود: بروزرسانی شماره تماس مشترکان و مختصات دقیق جغرافیایی و ارتباط با فیدرهای تغذیه کننده ضروری است تا بتوانیم در مدل‌های جدید مدیریت بار که مبتنی بر اطلاع‌رسانی دقیق و جلب مشارکت داوطلبانه مردم در کاهش میزان مصرف و پیشگیری از قطع برق است، موفق عمل کنیم.

وی یکی از اقدامات مهم سال آینده را جایگزین کردن بخشی از خاموشی‌ها با مشارکت مردمی دانست و گفت: اگر مشترکین روی یک فیدر، پس از دریافت پیامک در مواقع لزوم، ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند و این کاهش در شبکه مشاهده شود، اساساً نیازی به اعمال خاموشی نیست. اما لازمه این مدل، داده دقیق و ابزار ارتباطی معتبر و کارآمد است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین بر ضرورت توسعه تجهیزات کنترلی در پست‌ها و صنایع بزرگ تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد تعداد پست‌های کنترل‌پذیر تا قبل از آغاز اوج بار به هدف تعیین‌شده برسد.

ذبیحی درباره بخش کشاورزی نیز تأکید کرد: مدیریت مصرف در چاه‌های کشاورزی باید بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری و الزامات منابع آب تنظیم شود.

وی در پایان تاکید کرد: برای عبور موفق از تابستان آتی باید از امروز داده‌ها را دقیق کنیم، ابزارها را تقویت کنیم، مشارکت مردم را افزایش دهیم و از اختیارات قانونی به‌موقع و به خوبی استفاده کنیم.