پایداری شبکه برق در گرو مدیریت مصرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع توانیر، در جلسه «گذر از اوج بار تابستان» با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای برنامههای مدیریت مصرف و عملکرد شرکتهای زیر مجموعه توانیر گفت: گزارش اجرای روزانه عملکرد برنامههای مدیریت مصرف شرکتها از این هفته روی میز دستگاههای نظارتی قرار میگیرد و شرکتها در خصوص اجرای منظم برنامههای مدیریت مصرف وجلوگیری از خاموشی بی برنامه خانگی باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه خاموشیهای بدون اطلاع رسانی قبلی و خارج از برنامه تبعات اجتماعی و فنی جدی به همراه دارد گفت: شرکتهای برق منطقهای و توزیع با نظم در اجرای برنامههای مدیریت مصرف از اعمال خاموشیهای بی برنامه در حوزه خانگی جلوگیری کنند.
معاون هماهنگی توزیع توانیر ضمن قدردانی از شرکتهایی که عملکرد مطلوبی داشتهاند، از برخی شرکتهای دیگر بهدلیل اجرای ناقص برنامهها در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی انتقاد کرد و خواستار اصلاح فوری عملکرد آنها شد.
ذبیحی در پایان تاکید کرد: اجرای دقیق و منظم برنامههای مدیریت بار، تنها راه جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته و کاهش نارضایتی عمومی در روزهای حساس پیشرو است.
