«نشان مشهدالرضا (ع)»؛ الگویی برای بازتعریف هویت رضوی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: رویداد «نشان مشهدالرضا (ع)» اکنون در آستانهٔ گذر از یک مرحله نمادین به مرحلهٔ فرهنگیِ پایدار قرار دارد؛ رویدادی که اگرچه در ابتدا با هدف تقدیر از چهره‌های شاخص شهر شکل گرفت، اما امروز در نگاه مدیران فرهنگی، به ظرفیتی برای بازتعریف الگوهای زیست رضوی و ترویج هویت اجتماعی خراسان بدل شده است. در زمانی که افکار عمومی نیازمند الگوهای واقعی خدمت، تلاش و ارزش‌آفرینی است، این نشان می‌تواند به محور گفتگو و تعامل میان نخبگان و مردم تبدیل شود.

مشهد به عنوان شهر امام رضا (ع) جایگاه ویژه‌ای در منظومه فرهنگی ایران دارد؛ شهری که از دیرباز خاستگاه اندیشمندان، هنرمندان و خیرین بوده و اکنون می‌تواند با تکیه بر سرمایه انسانی خود، جریان الگوسازی را از درون جامعه به بیرون هدایت کند. رویداد نشان مشهدالرضا (ع) با همین منطق، قصد دارد چهره‌هایی را معرفی کند که الگوی زیست رضوی در قرن جدید به‌شمار می‌روند.

اهمیت این رویداد در آن است که از قالب‌های سنتی تجلیل خارج می‌شود و به پدیده‌ای پویا و ارتباطی میان شهروندان، نهادهای اجتماعی، رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی تبدیل می‌گردد. تداوم و مردمی شدن این فرایند می‌تواند به تثبیت مفهوم «هویت رضوی» در سطح عمومی کمک کند؛ هویتی که نه فقط یک شعار، بلکه راهبردی برای ارتقای اخلاق اجتماعی و احساس تعلق شهری است.

در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، الگوسازی فرهنگی میراث‌داران اندیشه و عمل اجتماعی است. مشهد نیز با اجرای این رویداد می‌کوشد این الگو را بومی‌سازی کند؛ به گونه‌ای که هر شهروند به سهم خود، در مسیر معرفی و ترویج چهره‌های خدمت‌گزار نقش داشته باشد. از این منظر، نشان مشهدالرضا (ع) نه تنها جایزه‌ای فیزیکی، بلکه نمادی از اعتماد اجتماعی و مطالبه فرهنگی به شمار می‌رود.

اکنون مرحلهٔ جدید این رویداد با افزوده شدن محورهای خانواده، جمعیت، فناوری‌های نوین و مشارکت بانوان وارد فاز تازه‌ای از رشد شده است. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و فعالان مدنی اگر بتوانند به‌صورت چندجانبه آن را روایت کنند، نشان مشهد می‌تواند به یک آئین فرهنگی سالانه بدل شود؛ آئینی که هر سال شهروندان مشهدی منتظر اعلام نام برگزیدگان آن باشند، نه صرفاً برای تجلیل، بلکه برای الهام گرفتن و ساخت فردایی بهتر.

رویداد «نشان مشهدالرضا (ع)» باید به یک رویداد فرهنگی تبدیل شود

امیرمهدی حکیمی، مدیرعامل مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت حیاتی «الگوسازی» برای رشد جامعه، اظهار کرد: رویداد «نشان مشهدالرضا (ع)» باید از لایه‌های نخبگانی فراتر رفته و به یک رویداد فرهنگی ویژه در میان همه شهروندان مشهدی تبدیل شود.

مدیرعامل مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی بیان کرد: اگر این نشان در میان مردم شناخته نشود، تأثیرگذاری فرهنگی خود را از دست خواهد داد و بر ضرورت اقدامات رسانه‌ای مستمر پس از اعطای جایزه تأکید کرد.

وی الگوسازی را نماد رشد جامعه و عاملی برای ارتقا سطح کیفی زندگی نسل جوان دانست و گفت: آینده هر جامعه‌ای را الگوهای آن می‌سازند، لذا نیازمندیم که الگوها را دقیق تعریف کرده و به جامعه معرفی کنیم.

حکیمی با اشاره به پیشینه تاریخی مشهد به عنوان مرکز استعدادها و اندیشمندان، تأکید کرد: نسل امروز این شهر نیازمند دیدن و الگوگیری از بزرگانی است که در همین شهر زیسته‌اند.

مدیرعامل مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی، با استناد به سیره اهل بیت (ع)، اشاره کرد که جامعه فاسد جامعه‌ای است که به عالمان خود توجه نمی‌کند و نادانان را مورد احترام قرار می‌دهد، در حالی که جامعه کمال‌یافته به اندیشمندان ارج می‌نهد. «نشان مشهد» در راستای همین توجه به چهره‌های برجسته شهر در حال حرکت است.

وی به چالش اصلی این رویداد اشاره کرد و گفت: انتخاب چهره‌ها باید مسیری دقیق علمی را بدون دخالت سلایق و چهارچوب‌های جریان‌زده طی کند، اما اهدای نشان به تنهایی راه به جایی نمی‌برد.

حکیمی با بیان اینکه این نشان باید رسانه‌ای شود، تصریح کرد که به گمانم دست‌اندرکاران نشان مشهد باید بکوشند تا نشان در مشهد به عنوان یک جایزه و نشان ویژه در میان همه شهروندان مشهدی شناخته شود و هر سال مردم این شهر منتظر باشند چه کسی این نشان را امسال دریافت می‌کند.

مدیرعامل مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی تأکید کرد: پس از اهدای نشان، کار رسانه‌ای و معرفی این چهره‌ها نباید متوقف شود، بلکه باید از این افراد در برنامه‌ریزی‌ها و دیدارها استفاده کرد تا منشأ اثر شوند و نسل جوان از طریق ارتباط با آن‌ها، تشویق به رسیدن به قله‌های فرهنگ و علم گردد.

رویکرد مردمی و الگوسازی نوین در رویداد نشان مشهدالرضا (ع)

فاطمه سلیمی، عضو شورای شهر مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ابعاد رویداد «نشان مشهدالرضا (ع)» بر اهمیت این رویداد به عنوان فرصتی برای معرفی الگوهای برجسته خدمت‌رسانی شهری تأکید کرد.

عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اقدامات دو سال گذشته، رویکرد امسال را متمرکز بر فراخوان عمومی دانست و اظهار کرد: افزودن مؤلفه فراخوان مردمی به این رویداد، امکان شناسایی فعالین بیشتری را فراهم می‌آورد و به خود افراد این فرصت را می‌دهد که خودشان را معرفی کنند.

وی با ابراز امیدواری برای تقویت بیشتر فراخوان‌ها، خواستار توجه ویژه به این حوزه شد.

سلیمی بر ضرورت مشارکت و دیده شدن بانوان توانمند در فرآیند داوری و کاندیداتوری تأکید کرد.

عضو شورای شهر مشهد توضیح داد: در سال گذشته تلاش شد تا حضور داوران خانم در کارگروه‌ها، معرفی خانم‌های فعال را با دقت بیشتری دنبال کند و این روند در سال جاری نیز با هدف الگوسازی برای دختران جوان و نوجوان ادامه خواهد یافت.

وی همچنین به اضافه شدن محوریت جمعیت و خانواده به موضوعات رویداد اشاره کرد و گفت: با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری، این حوزه نیازمند نگاه ویژه‌ای است.

عضو شورای شهر مشهد بر اهمیت استفاده از ظرفیت شرکت‌کنندگان از طریق تولید محتوای تجربه محور تأکید کرد.

وی ادامه داد: افرادی که در نشان مشهد حضور می‌یابند، باید بتوانند تجربیات خود را در قالب نشست‌های حضوری با دیگران به اشتراک بگذارند و از این مسیر، محتوای قابل بازنشر برای الگوسازی در جامعه تولید شود.

سلیمی افزود: تولیدات محتوایی باید متناسب با رده سنی نوجوانان و جوانان باشد و قالب‌های انتخابی باید جذابیت این گروه سنی را داشته باشند.

عضو شورای شهر مشهد همچنین بر لزوم مرتبط ساختن این فرآیند با فناوری‌های روز مانند هوش مصنوعی تأکید کرد تا افرادی که معرفی می‌شوند، در نتایج جستجوهای مبتنی بر هوش مصنوعی نیز به خوبی برجسته شوند و از نگاه‌های نخبگانی برای تقویت این بخش بهره برده شود.

نشان مشهدالرضا (ع) نماد افتخار و موتور محرک انگیزشی برای ورزشکاران است

حسین طیبی، کاپیتان پرافتخار تیم ملی فوتسال ایران و برگزیده سال گذشته رویداد نشان مشهدالرضا (ع)، در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت و ارزش معنوی این جایزه برای افراد شاخص و ورزشکاران مشهدی تأکید کرد.

کاپیتان پرافتخار تیم ملی فوتسال ایران و برگزیده سال گذشته رویداد نشان مشهدالرضا (ع) با ابراز خرسندی از کسب این نشان، آن را نمادی از شهر امام رضا (ع) دانست و تصریح کرد: دریافت این نشان، برای هر ورزشکار و فرد موفق مشهدی مایه افتخار بزرگی است.

وی افزود: این جایزه باعث انگیزه مضاعف می‌شود؛ هم برای خودم و هم برای سایر ورزشکاران مشهدی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند تا تلاش کنند تا برگزیدگان سال باشند.

طیبی با اشاره به نقش الگوها در جامعه، بر ضرورت توجه بیشتر پس از مراسم اعطای نشان تأکید کرد.

کاپیتان پرافتخار تیم ملی فوتسال ایران و برگزیده سال گذشته رویداد نشان مشهدالرضا (ع) افزود: مسئولان شهر باید با معرفی هدفمند برگزیدگان از طریق ابزارهایی مانند بیلبوردها و بنرهای شهری، این افراد را به عنوان الگو به همشهریان معرفی کنند.

به گفته وی، این اقدام باعث می‌شود جامعه بداند چه کسانی برای شهر افتخارآفرینی کرده‌اند و این خود انگیزه‌ای قوی برای نسل‌های آینده خواهد بود تا برای کسب این نشان ارزشمند تلاش کنند.

رویداد نشان مشهدالرضا (ع) پیوند مدیریت شهری با نخبگان را تقویت می‌کند

محسن مرادی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش جامعه‌محور دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در توسعه فرهنگی و علمی شهر، رویداد «نشان مشهدالرضا (ع)» را بستری مؤثر برای شناسایی و تجلیل از نخبگان اثرگذار و تقویت پیوند میان مدیریت شهری و جامعه دانشگاهی دانست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی گفت: رویداد «نشان مشهدالرضا (ع)» اقدام ارزشمندی در مسیر معرفی و پاسداشت چهره‌های اثرگذار فرهنگی، علمی و اجتماعی شهر مشهد است و می‌تواند پیوند مؤثری میان مدیریت شهری، جامعه دانشگاهی و نخبگان شهر برقرار کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بزرگ‌ترین قطب آموزش عالی شرق کشور است، افزود: این دانشگاه با بیش از ۵۰ هزار دانشجو و حضور اساتید برجسته، همواره تلاش کرده است در کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، در تقویت هویت رضوی، نهادینه‌سازی فرهنگ عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی شهر ایفای نقش کند و مشارکت در رویداد نشان مشهدالرضا (ع) نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.

مرادی تصریح کرد: طبق سند تحول دانشگاه آزاد اسلامی، نگاه جامعه‌محور و حل مسئله در تمام فعالیت‌ها مورد توجه قرار دارد و دانشگاه می‌کوشد حضوری مؤثر در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر داشته باشد. رویداد نشان مشهدالرضا (ع) یکی از عرصه‌هایی است که دانشگاه می‌تواند این رویکرد را به شکل عملی نشان دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به حضور نمایندگان دانشگاه در کارگروه‌های ارزیابی و انتخاب برگزیدگان گفت: در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری، اساتید و متخصصان دانشگاه آزاد اسلامی در کارگروه‌های این رویداد مشارکت داشته‌اند و با نگاه علمی، در شناسایی شایستگان دریافت نشان مشهدالرضا (ع) سهم داشته‌اند.

وی افزود: در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اساتید برجسته و دانشمندانی حضور دارند که در سطح ملی و بین‌المللی اثرگذار بوده و شایستگی قرار گرفتن در جمع دریافت‌کنندگان نشان مشهدالرضا (ع) را دارند. امیدواریم در سال‌های آینده شاهد معرفی و تجلیل از این ظرفیت‌های ارزشمند باشیم.

مرادی با اشاره به اثرگذاری این رویداد بر انگیزه جامعه دانشگاهی بیان کرد: برگزاری نشان مشهدالرضا (ع) این پیام را به فرهیختگان منتقل می‌کند که مدیریت شهری مشهد قدردان تلاش‌های علمی و فرهنگی است. این توجه، احساس مسئولیت اجتماعی را در میان اساتید و دانشجویان تقویت کرده و آنان را به مشارکت فعال‌تر در حوزه‌هایی همچون توسعه فرهنگی شهر، ارتقای سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ رضوی و بهبود مدیریت شهری ترغیب می‌کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی همچنین اظهار کرد: در آینده بخشی با عنوان «مفاخر مشهد در جهان» به رویداد افزوده شود تا نخبگان مشهدی مقیم خارج از کشور نیز شناسایی و مورد تقدیر قرار گیرند؛ اقدامی که می‌تواند الگویی مناسب برای سایر شهرهای کشور باشد.

وی بیان کرد: رویداد نشان مشهدالرضا (ع) کاری ماندگار و فاخر است و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد آمادگی کامل دارد در کنار مدیریت شهری و مجموعه دبیرخانه این رویداد، با تمام ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی خود برای ارتقای کیفیت و اثرگذاری هرچه بیشتر آن همکاری کند.

مشهد در مسیر تبدیل نشان رضوی به آئین فرهنگی سالانه

تجربه سه دوره برگزاری رویداد نشان مشهدالرضا (ع) نشان می‌دهد که ظرفیت‌های فرهنگی شهر اگر در مسیر مردمی و روایت‌محور قرار گیرند، به سرعت می‌توانند در حافظهٔ عمومی ماندگار شوند. این نشان، زمانی اثرگذار خواهد بود که نه فقط در تالار اختتامیه، بلکه در کوچه‌ها و رسانه‌ها به عنوان نماد امید و افتخار مشهد شناخته شود.

برای رسیدن به این نقطه، پیوند میان مدیریت شهری، آستان قدس رضوی و نهادهای فرهنگی باید مستحکم‌تر شود. وقتی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی در فرآیند انتخاب و معرفی برگزیدگان مشارکت کنند، نشان از فضای علمی و خردورزانهٔ داوری خواهد داشت و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. مشارکت مردم و الگوسازی از تجربه‌های واقعی، سنگ‌بنای توسعه فرهنگی در دهه آینده خواهد بود.

در کنار این، تداوم اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال، بویژه هوش مصنوعی و سامانه‌های داده‌محور، می‌تواند جایگاه چهره‌های منتخب را در شبکه‌های اجتماعی و حافظه مجازی جامعه تثبیت کند. هرچقدر داده‌ها و روایت‌ها دربارهٔ این افراد بیشتر و دقیق‌تر تولید شود، نفوذ فرهنگی نشان مشهدالرضا (ع) قوی‌تر خواهد بود.

از دیدگاه اجتماعی، این رویداد تنها تجلیل از افراد موفق نیست؛ بلکه دعوتی عمومی برای حرکت در مسیر علم، اخلاق و خدمت است. اگر پیام رویداد به درستی در میان نسل جوان منتشر شود، نشان مشهدالرضا (ع) قادر است انگیزه‌ای پایدار برای رشد فردی و اجتماعی ایجاد کند و فرهنگ رضوی را از سطح شعار به سطح عمل اجتماعی برساند.

نشان مشهدالرضا (ع) زمانی به یک «رویداد فرهنگی ویژه» تبدیل خواهد شد که مردم، نه صرفاً نخبگان، خود را بخشی از آن بدانند؛ روزی که هر مشهدی با افتخار نام برگزیدگان را پیگیر شود و حس کند فرهنگ شهرش، پشتوانهٔ هویت اوست. در این نقطه، مشهد به الگویی از پیوند ایمان، فرهنگ و خدمت تبدیل می‌شود؛ شهری که از دل میراث رضوی، آینده‌ای فرهنگی را برای ایران روایت می‌کند.