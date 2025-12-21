خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در سال‌هایی که اقتصاد شهری با چالش‌های متعددی چون کاهش سرمایه‌گذاری مولد، مهاجرت سرمایه و پیچیدگی فضای کسب‌وکار مواجه است، برجسته‌سازی تجربه‌های موفق اقتصادی به یکی از ضرورت‌های توسعه تبدیل شده است. شهر مشهد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های مذهبی، گردشگری و خدماتی کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت تصویر واقعی خود از ظرفیت‌های اقتصادی است.

اقتصاد مشهد صرفاً در چارچوب سود و زیان بنگاه‌ها تعریف نمی‌شود، بلکه با زیارت، معیشت میلیون‌ها زائر، اشتغال پایدار و هویت اجتماعی شهر گره خورده است. هر تصمیم اقتصادی در این کلان‌شهر، تأثیری فراتر از یک پروژه یا یک مجموعه دارد و می‌تواند مسیر توسعه یا رکود بخش‌های گسترده‌ای از جامعه شهری را رقم بزند.

در چنین بستری، رویداد نشان مشهدالرضا (ع) تلاش می‌کند تا نگاه‌ها را از اقتصاد کوتاه‌مدت و غیرمولد به سمت اقتصاد اثرگذار، مولد و ماندگار سوق دهد. تمرکز این رویداد بر شناسایی کسانی است که نقش آن‌ها در رشد اشتغال، تولید، خدمات شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان قابل مشاهده و قابل سنجش بوده است.

اهمیت این رویکرد زمانی دوچندان می‌شود که نسل جوان با پرسش‌های جدی درباره امکان موفقیت اقتصادی در زادگاه خود روبه‌روست. الگوسازی واقع‌بینانه، نه بر پایه شعار بلکه بر اساس تجربه‌های عینی، می‌تواند امید، انگیزه و اعتماد به آینده را در میان نیروی انسانی جوان شهر تقویت کند.

نشان مشهدالرضا (ع) با تمرکز بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری، در واقع تلاشی برای بازتعریف منزلت اجتماعی تولید و کارآفرینی در این شهر است؛ تلاشی که اگر درست دیده و درست روایت شود، می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه متوازن و پایدار مشهد تبدیل شود.

نشان مشهدالرضا (ع) مسیر موفقیت اقتصادی را برای نسل جوان روشن می‌کند

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و عضو کمیته داوران کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری نشان مشهد الرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اقتصاد و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: اقتصاد ستون اصلی توسعه در هر کشور و شهری است و توجه ویژه به این حوزه در رویداد نشان مشهدالرضا (ع) ضرورت دارد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و عضو کمیته داوران کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری نشان مشهد الرضا (ع) تأکید کرد: اولویت اقتصاد تولید محور که در سال‌های اخیر توسط رهبری مورد تأکید قرار گرفته، نقش کلیدی در حل مسائل کشور دارد و بررسی دقیق سهم هر فعال اقتصادی در این حوزه، ضرورت دارد.

وی با بیان نقش کلیدی کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری در شناسایی چهره‌های تأثیرگذار اقتصادی مشهد افزود: بررسی سهم فعالان اقتصادی در تولید ناخالص داخلی استان، اشتغال، اثرگذاری بر معیشت خانوارها و نقش در جذب گردشگر ایرانی و خارجی، معیارهای اصلی برای شناسایی افراد شاخص هستند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در میان هشت کارگروه نشان مشهد، حوزه اقتصاد به دلیل اثرگذاری گسترده‌تر بر زندگی شهروندان و توسعه شهری نیازمند توجه ویژه‌ای است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: شاخص‌های انتخاب برگزیدگان شامل سهم اقتصادی در تولید، اشتغال، تأثیرگذاری در معیشت مردم و خدمات به گردشگران است و توزیع نشان‌ها باید بر اساس سهم واقعی هر حوزه در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد تا عدالت و اثرگذاری در انتخاب برگزیدگان حفظ شود.

وی همچنین به اهمیت معرفی الگوی موفقیت اقتصادی برای نسل جوان اشاره کرد و گفت: رویداد نشان مشهدالرضا (ع) با برجسته کردن کارآفرینان و فعالان اقتصادی، منزلت اجتماعی آن‌ها را تثبیت می‌کند و به نسل‌های بعدی نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی در مشهد امکان‌پذیر است و این افراد می‌توانند الگوی عملی برای جوانان باشند.

ابراهیمی افزود: این اقدام به جلوگیری از مهاجرت نخبگان اقتصادی و تقویت جانشین‌پروری در استان کمک می‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و عضو کمیته داوران کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری نشان مشهد الرضا (ع) یادآور شد: رویداد نشان مشهدالرضا (ع) سومین دوره خود را پشت سر می‌گذارد و برگزاری آن اقدامی ماندگار و ارزشمند برای معرفی و تقدیر از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شاخص مشهد است.

نشان مشهدالرضا (ع) باید بازتاب‌دهنده چهره‌های واقعی و اثرگذار اقتصاد شهر باشد

محمدحسین روشنک، عضو کارگروه اقتصادی نشان مشهد و رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی اهداف «نشان مشهد» اظهار کرد: این نشان باید نمادی واقعی از ظرفیت‌ها و چهره‌های اثرگذار شهر باشد.

عضو کارگروه اقتصادی نشان مشهد و رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تأکید کرد: هر فرد، مجموعه یا بنایی که به عنوان «نشان مشهد» معرفی می‌شود، باید پیش‌تر در ذهن مردم جایگاه نمادین خود را تثبیت کرده باشد تا انتخاب آن معنا، اثر و ماندگاری داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه دهه‌های گذشته، در خصوص نمادهای مشهد، گفت: وقتی مردم از مشهد نام می‌بردند، بدون نیاز به معرفی اضافه، به‌عنوان نماد شهر شناخته می‌شد، لذا نشان مشهد باید چنین ویژگی‌ای داشته باشد؛ یعنی خودِ فرد یا مجموعه، پیش از انتخاب، نشاندار شده باشد.

روشنک به اهمیت کارآفرینی در انتخاب چهره‌های شاخص اقتصادی برای نشان مشهد پرداخت و بیان کرد: کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ستون‌های توسعه شهر هستند، اما متأسفانه در خراسان رضوی و به‌ویژه مشهد، آن‌چنان که باید به آن‌ها احترام گذاشته نمی‌شود. همین نگاه‌های محدود و غیرکارشناسی باعث شده بسیاری از سرمایه‌داران استان به تهران یا دیگر استان‌ها مهاجرت کنند.

عضو کارگروه اقتصادی نشان مشهد و رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در مشهد نسبت به بسیاری از شهرهای کشور دشوارتر است، افزود: در استان‌هایی مانند اصفهان، شیراز، مازندران و تهران، سرمایه‌گذار احترام و حمایت بیشتری می‌بیند و همین باعث رشد اقتصادی آن استان‌ها شده است. اما در مشهد، گاهی ملاک قضاوت سرمایه‌گذار نوع خودرو، محل زندگی یا سبک زندگی اوست، نه میزان تولید و اشتغال‌آفرینی‌اش.

وی گفت: اگر فردی صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌کند و صدها یا هزاران کارگر مشغول به کار دارد، طبیعی است که در مسیر فعالیتش با چالش‌های حقوقی و اجرایی روبه‌رو شود. مقایسه چنین فردی با کسی که هیچ مسئولیت مالی یا اجتماعی ندارد، منطقی نیست.

روشنک تأکید کرد: توسعه مشهد بدون پذیرش نقش سرمایه‌گذار و کارآفرین ممکن نیست و مشهد به عنوان شهر زائر، بیش از هرجای کشور به هتل، مراکز اقامتی و خدماتی نیاز دارد. تحقق این نیاز فقط با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امکان‌پذیر است و باید فضای اقتصادی شهر برای این افراد امن و محترم باشد..

عضو کارگروه اقتصادی نشان مشهد و رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با اشاره به شاخص‌های انتخاب نشان مشهد گفت: همان‌طور که صنعتگر نمونه یا صادرکننده برتر بر اساس معیارهای مشخص انتخاب می‌شود، نشان مشهد هم باید بر اساس شاخص‌های دقیق و قابل ارزیابی تعیین شود. تنها در این صورت است که این طرح در سال‌های آینده پخته، معتبر و اثرگذار خواهد شد.

ایجاد آثار شاخص در شهر مشهد، راهی برای توسعه پایدار و فرصت‌آفرینی

علی‌اصغر حسینعلی‌زاده، عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشان مشهد الرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشان مشهد الرضا (ع) با شناسایی افراد اثرگذار، مسیر انتخاب نامزدهای شاخص را هموار می‌کند.

عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشان مشهد الرضا (ع) تأکید کرد: هدف از فعالیت کارگروه، معرفی افرادی است که آثار مثبت و شاخص در مشهد ایجاد کرده‌اند تا دیگران نیز از این اقدامات الهام بگیرند و مسیر توسعه و نوآوری در شهر تقویت شود.

وی در پاسخ به پرسش درباره شاخص‌های انتخاب نامزدهای بخش اقتصاد و سرمایه‌گذاری بیان کرد که اشتغال‌زایی، ایجاد پروژه‌های شاخص و اثرگذاری مثبت در سطح شهر از مهم‌ترین معیارهاست.

حسینعلی‌زاده تأکید کرد: دامنه معرفی‌ها شامل تمامی کسانی است که در هر گوشه شهر اثر مثبت گذاشته‌اند و الزامی نیست افراد صرفاً با شهرداری همکاری کرده باشند.

به گفته عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشان مشهد الرضا (ع)، این اقدامات علاوه بر تقدیر از فعالان، می‌تواند الگویی برای نسل جوان و انگیزه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در شهر مشهد ایجاد کند.

وی گفت: فرآیند انتخاب برگزیدگان نشان مشهد الرضا (ع) به مرور سال‌ها کامل‌تر خواهد شد و تقدیر از افراد اثرگذار، نقش مهمی در توسعه پایدار و ارتقای انگیزه در جامعه خواهد داشت.

حمایت از سرمایه‌گذاری مولد، محور ارزیابی برگزیدگان اقتصادی نشان مشهدالرضا (ع)

سید علی حسینی ملک‌آباد، عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری رویداد نشان مشهد الرضا (ع) با اشاره به آغاز فعالیت این رویداد از سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: شکل‌گیری این کارگروه اقدامی ارزشمند در راستای ایجاد انگیزه میان افراد شاخص و توانمند حوزه اقتصاد است؛ به‌ویژه با توجه به تأکیدی که در سال‌های اخیر در شعار سال و نگاه ویژه مدیران کشور بر موضوع اقتصاد و تولید وجود داشته است.

عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری رویداد نشان مشهد الرضا (ع) افزود: مأموریت این کارگروه تمرکز بر شناسایی فعالان اثرگذار اقتصادی و حمایت از اقدامات ویژه‌ای است که پاسخ‌گوی نیازهای محلی، ملی و حتی بین‌المللی باشد. در همین راستا، نشست‌ها و برنامه‌های تخصصی برگزار شده تا ظرفیت‌ها و فرصت‌های حوزه اقتصاد از سطح شهر مشهد به شکل منسجم معرفی شود.

وی در خصوص شاخص‌های شایستگی دریافت نشان مشهدالرضا (ع) گفت: یکی از مهم‌ترین معیارها، ایجاد فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری مولد و نقش‌آفرینی در رفع کمبودهای اقتصادی شهر است. افرادی که منابع خود را به جای ورود به بازارهای غیرمولد به سمت سرمایه‌گذاری واقعی و ایجاد اشتغال در شهر مشهد هدایت می‌کنند، شایسته تقدیر و معرفی هستند، چراکه اقدام آنها الگویی مؤثر برای سایر سرمایه‌گذاران خواهد بود.

حسینی ملک‌آباد درباره معرفی الگوهای موفق اقتصادی به نسل جوان بیان کرد: معرفی چهره‌های برگزیده از طریق رویداد نشان مشهدالرضا (ع) و پوشش رسانه‌ای گسترده این روند، می‌تواند نقش مؤثری در الگوسازی ایفا کند. اطلاع‌رسانی درباره ویژگی‌ها و دستاوردهای منتخبین باعث می‌شود جوانان با مسیر موفقیت افراد تأثیرگذار آشنا شوند و انگیزه بیشتری برای فعالیت سالم اقتصادی پیدا کنند.

عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری رویداد نشان مشهد الرضا (ع) در خصوص پیشنهادهای بهبود فرآیند انتخاب برگزیدگان گفت: با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حوزه اقتصاد طی سال‌های اخیر، لازم است سهم این بخش در انتخاب نامزدها پررنگ‌تر شود و تعداد برگزیدگان اقتصادی افزایش یابد تا زمینه دغدغه‌مندی و انگیزه برای فعالان این حوزه تقویت شود. توجه جدی‌تر به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان می‌تواند موجب حفظ سرمایه‌ها در داخل کشور و جلوگیری از خروج آن‌ها از چرخه سرمایه‌گذاری مولد شود.

وی همچنین از نقش اتاق بازرگانی مشهد، انجمن توسعه سرمایه‌گذاران، خانه صنعت، معدن و تجارت، مجموعه دانشگاه‌ها و شورای اسلامی شهر مشهد در پشتیبانی از فعالیت‌های کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری قدردانی کرد.

نشان مشهدالرضا (ع) و بازتعریف منزلت سرمایه‌گذاری مولد در مشهد

آنچه رویداد نشان مشهدالرضا (ع) را از بسیاری برنامه‌های مشابه متمایز می‌کند، تأکید بر اثرگذاری واقعی به‌جای نمایش‌های نمادین است. اقتصادی که در این رویداد مورد توجه قرار می‌گیرد، اقتصادی است که در متن شهر جریان دارد و پیامد آن در اشتغال، خدمات و زیست شهری قابل لمس است.

تقدیر از فعالان اقتصادی، اگر بر پایه شاخص‌های روشن و قابل ارزیابی انجام شود، می‌تواند فضای اعتماد را در میان سرمایه‌گذاران تقویت کند. این فرآیند علاوه بر ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت، پیام روشنی به سایر فعالان اقتصادی می‌دهد که تلاش مولد و ماندگار دیده می‌شود و به رسمیت شناخته خواهد شد.

مهاجرت سرمایه و نخبگان اقتصادی از مشهد خواهد بود. شهری که ظرفیت‌های انسانی و مالی خود را حفظ کند، می‌تواند در برابر تکانه‌های اقتصادی مقاوم‌تر عمل کرده و مسیر رشد خود را با اتکا به توان درونی ادامه دهد.

از سوی دیگر، پیوند اقتصاد با زیارت و گردشگری، مسئولیتی مضاعف برای سیاست‌گذاری اقتصادی در مشهد ایجاد می‌کند. حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی که در کنار سودآوری، به ارتقای کیفیت خدمات به زائران و شهروندان منجر می‌شود، می‌تواند تصویر اقتصادی شهر را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.

اگر نشان مشهدالرضا (ع) بتواند در سال‌های آینده با دقت، عدالت و شفافیت مسیر خود را ادامه دهد، نه‌تنها به یک رویداد ماندگار تبدیل خواهد شد، بلکه می‌تواند چراغ راهی برای نسل جوان باشد؛ نسلی که به دنبال اثبات این واقعیت است که موفقیت اقتصادی در مشهد ممکن، دست‌یافتنی و ارزشمند است.