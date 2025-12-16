خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در شرایطی که نقش علم و فناوری در حل مسائل شهری بیش از گذشته برجسته شده است، رویداد «نشان مشهدالرضا (ع)» در سومین دوره خود تلاش دارد نگاهی فراتر از شاخص‌های مرسوم به دستاوردهای علمی و فناورانه داشته باشد و معیار اثرگذاری واقعی را به‌عنوان محور اصلی داوری‌ها تعریف کند.

مشهد به‌عنوان یکی از کانون‌های علمی، زیارتی و جمعیتی کشور، با چالش‌ها و ظرفیت‌های متعددی در حوزه توسعه شهری مواجه است؛ مسائلی که پاسخ به آن‌ها، نیازمند پیوند مؤثر میان دانش دانشگاهی، نوآوری فناورانه و نیازهای عینی شهر است؛ پیوندی که دست‌اندرکاران نشان مشهدالرضا (ع) آن را مأموریت اصلی این رویداد می‌دانند.

حوزه علم، فناوری و نوآوری شهری به یکی از بخش‌های محوری این نشان تبدیل شده است؛ بخشی که داوری در آن صرفاً مبتنی بر حجم تولیدات علمی یا تعداد افتخارات نیست، بلکه میزان اثر مستقیم، قابل‌سنجش و پایدار فعالیت‌ها در بهبود کیفیت زندگی شهروندان مشهد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

اعضای کارگروه علمی، فناوری و نوآوری نشان مشهدالرضا (ع) معتقدند که برجسته‌ترین دستاوردهای علمی زمانی معنا پیدا می‌کنند که از سطح پژوهش‌های انتزاعی عبور کرده و به راه‌حل‌های مسئله‌محور، کاربردی و منتسب به شهر مشهد تبدیل شوند؛ رویکردی که داوری این دوره را با دقت و حساسیت بیشتری همراه کرده است.

بررسی دیدگاه‌ها و اظهارات اعضای کارگروه علمی نشان مشهدالرضا (ع) نشان می‌دهد که این رویداد در پی آن است تا با طراحی فرآیندی شفاف، مستند و قابل دفاع، نه‌تنها از نخبگان علمی تقدیر کند، بلکه زمینه‌ساز جریان‌سازی علمی و فناورانه در زیست‌بوم نوآوری شهر مشهد باشد.

در داوری نشان مشهدالرضا (ع)، برجستگی علمی به‌تنهایی ملاک نیست

محمد سعید اساسی، کارشناس نوآوری‌های فرهنگی، اجتماعی و زیارت در دفتر خلاقیت و نوآوری شهری شهرداری مشهد و دبیر کارگروه علمی، فناوری و نوآوری شهری نشان مشهدالرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکرد ارزیابی‌ها اظهار کرد: در داوری نامزدها، صرفاً برجستگی علمی ملاک نیست، بلکه میزان اثر مستقیم، قابل اندازه‌گیری و پایدار فعالیت‌ها در توسعه علمی و فناورانه شهر مشهد مورد توجه قرار می‌گیرد.

کارشناس نوآوری‌های فرهنگی، اجتماعی و زیارت در دفتر خلاقیت و نوآوری شهری شهرداری مشهد و دبیر کارگروه علمی، فناوری و نوآوری شهری نشان مشهدالرضا (ع) افزود: برگزیدگان این حوزه باید دستاوردهایی داشته باشند که فراتر از پژوهش صرف باشد و به‌صورت مشخص در بهبود کیفیت زندگی شهروندان یا پیشرفت فناوری‌های شهری اثرگذار بوده و خروجی آن به مشهد قابل انتساب باشد.

وی اساسی سخت‌ترین بخش فرآیند داوری را اندازه‌گیری دقیق اثر واقعی و پایدار فعالیت‌های علمی و فناوری دانست و گفت: تمایز میان پژوهش‌های بنیادی بدون خروجی شهری و دستاوردهای مسئله‌محور و کاربردی، یکی از چالش‌های اصلی این حوزه است.

داوری نشان مشهدالرضا (ع) براساس شاخص‌های استاندارد و اثرگذاری واقعی انجام شد

همچنین رحیم دبیری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و عضو کارگروه علم و فناوری نشان مشهدالرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت شفافیت در ارزیابی‌ها اظهار کرد: داوری سومین دوره این نشان براساس شاخص‌های استاندارد، مستندات قابل اتکا و سنجش اثرگذاری واقعی علمی و فناورانه نامزدها انجام شده است تا فرآیندی دقیق و قابل دفاع رقم بخورد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و عضو کارگروه علم و فناوری نشان مشهدالرضا (ع) با اشاره به شاخص‌های اصلی داوری افزود: تمرکز بر دستاوردهای ملی و بین‌المللی، تولید فناوری یا محصول شاخص، اثربخشی اجتماعی و نقش مستقیم افراد یا مجموعه‌ها در توسعه علمی و فناورانه مشهد، از مهم‌ترین معیارهای این دوره بوده است.

وی سه عنصر «نوآوری، اثرگذاری و افتخارآفرینی» را معیارهای برجسته‌شدن نامزدها عنوان کرد و گفت: برگزیده علمی باید بتواند مرزهای دانش یا فناوری را گسترش داده و دستاوردی ملموس و ماندگار برای جامعه ارائه کند.

دبیری دشوارترین بخش داوری را سنجش کیفیت در کنار کمیت دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از دستاوردها ماهیتی تخصصی و چندلایه دارند و بررسی صحت آن‌ها نیازمند ارزیابی دقیق مستندات و بهره‌گیری از نظر خبرگان مستقل است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و عضو کارگروه علم و فناوری نشان مشهدالرضا (ع) بیان کرد: استفاده از ظرفیت برگزیدگان در قالب حلقه‌های انتقال تجربه، نشست‌های الهام‌بخش، منتورینگ و همکاری با مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها می‌تواند به جریان‌سازی علمی و فناورانه در اکوسیستم نوآوری شهر مشهد کمک کند.

برگزیدگان نشان مشهدالرضا (ع) باید سرمایه فکری شهر باشند

عبدالرسول رنگرزی، مدیر اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو کارگروه علمی نشان مشهدالرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه مشهد در نقشه علمی کشور اظهار کرد: توجه هدفمند به علم و فناوری در ساختار این نشان، می‌تواند مرجعیت علمی شهر را تقویت کرده و انگیزه و امید را در میان نخبگان و فعالان علمی افزایش دهد.

به گفته مدیر اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو کارگروه علمی نشان مشهدالرضا (ع)، اعطای نشان مشهدالرضا (ع) زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که برگزیدگان آن صرفاً دریافت‌کننده یک عنوان نباشند، بلکه به‌عنوان سرمایه‌های فکری شهر، در ساختارهای مشورتی و فرآیندهای تصمیم‌سازی شهری به کار گرفته شوند. رنگرزی تأکید دارد که چنین رویکردی می‌تواند برگزیدگان علمی را به الگوهایی الهام‌بخش برای نسل جوان تبدیل کند.

اثرگذاری نشان مشهدالرضا (ع) به استمرار حمایت‌ها وابسته است

حجت‌الاسلام سید حمید علوی آزیز، مدیر مرکز برنامه‌ریزی و فناوری حوزه علمیه خراسان و دیگر عضو کارگروه علمی، فناوری و نوآوری نشان مشهدالرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت پایداری حمایت‌ها تاکید و اظهار کرد: تقدیر از فعالیت‌های علمی و فناورانه ذاتاً انگیزه‌ساز است، اما میزان اثرگذاری آن به کیفیت اجرا و استمرار حمایت‌ها وابسته است.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و فناوری حوزه علمیه خراسان و دیگر عضو کارگروه علمی، فناوری و نوآوری نشان مشهدالرضا (ع) بیان کرد: اگر رویداد نشان مشهدالرضا (ع) در کنار اهدای جوایز، به سمت ایجاد سازوکارهای حمایتی واقعی مانند معرفی برگزیدگان به نهادهای علمی، فراهم‌سازی فرصت‌های همکاری، حمایت‌های مادی و معنوی و حتی ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری حرکت کند، می‌تواند به یک محرک جدی برای رشد علمی و فناورانه مشهد تبدیل شود.

وی همچنین ایجاد دبیرخانه دائمی و فعال را یکی از الزامات ارتقای اعتبار این رویداد می‌داند؛ دبیرخانه‌ای که با رصد مداوم فعالیت‌های علمی و فناورانه در طول سال، هم به انتخاب دقیق‌تر نامزدها کمک کند و هم اعتماد اجتماعی به فرآیند داوری را افزایش دهد.

آزیز افزود: شاخص‌های انتخاب برگزیدگان باید فراتر از کمیت دستاوردها باشد؛ به‌گونه‌ای که اثرگذاری اجتماعی، ارتباط با نیازهای واقعی جامعه، نوآوری، ابعاد فرهنگی و معنوی و قابلیت الگوسازی برای نسل آینده نیز در کانون توجه قرار گیرد.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و فناوری حوزه علمیه خراسان و دیگر عضو کارگروه علمی، فناوری و نوآوری نشان مشهدالرضا (ع) افزود: حرکت این رویداد به سمت یک جریان پایدار علمی است؛ جریانی که با شناسایی نخبگان، حمایت مستمر از آنان و بهره‌گیری از ظرفیت فکری‌شان، می‌تواند جایگاه مشهد را در عرصه علم و فناوری بیش از پیش ارتقا دهد.

نشان مشهدالرضا (ع)؛ عبور از افتخار علمی نمادین به حل مسائل واقعی شهر

سومین دوره نشان مشهدالرضا (ع) در حوزه علم، فناوری و نوآوری شهری، تلاشی است برای بازتعریف معنای افتخار علمی؛ افتخاری که نه در تعداد مقالات و عناوین، بلکه در میزان حل مسائل واقعی شهر و بهبود زندگی شهروندان معنا پیدا می‌کند.

تمرکز این رویداد بر اثرگذاری ملموس و ماندگار، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از نگاه‌های نمادین به سمت داوری‌های مسئله‌محور و کاربردی است؛ رویکردی که می‌تواند فاصله میان دانش نظری و نیازهای عینی مشهد را کاهش دهد.

اگر این مسیر با برنامه‌ریزی منسجم، شفافیت مستمر و پیوند دادن دستاوردهای علمی با فرآیندهای اجرایی شهر دنبال شود، نشان مشهدالرضا (ع) می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای جریان‌سازی علمی و فناورانه در سطح محلی و حتی ملی تبدیل شود.

برگزاری این رویداد فرصتی است برای شناسایی ظرفیت‌هایی که توان تبدیل علم به راه‌حل را دارند؛ ظرفیت‌هایی که در صورت حمایت ساختاری و استمرار برنامه‌ها، می‌توانند نقش مؤثری در آینده علمی و فناورانه مشهد ایفا کنند.

در چنین چارچوبی، نشان مشهدالرضا (ع) نه‌تنها یک رویداد تجلیل، بلکه گامی در مسیر شکل‌دهی به یک جریان پایدار علمی است؛ جریانی که می‌تواند جایگاه مشهد را به‌عنوان شهری اثرگذار در زیست‌بوم علم و فناوری کشور تثبیت کند.