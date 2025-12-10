تاکید بر ضرورت اجتماعی فرزندآوری؛ جوانی جمعیت یک انتخاب راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری صبح چهارشنبه با حضور در سومین رویداد استانی اهدای جایزه جوانی جمعیت استان در محل استانداری سمنان، اظهار داشت: فرزند آوری در شرایطی که با بحران جمعیت جوان مواجه هستیم تنها یک انتخاب فردی نیست.

وی فرزند آوری را انتخاب اجتماعی و راهبرد آینده کشور خواند و اضافه کرد: وجود جمیعت جوان منجر به تحرک، پویایی و اقتدار ملی خواهد شد و در واقع سرمایه واقعی یک کشور را می‌سازد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان هر فرزند را نعمتی الهی برای تداوم فرهنگ و اخلاق جامعه برشمرد و ادامه داد: مسئله جمعیت موضوع فرهنگی تمدنی است که آینده ایران به آن وابسته است.

آقا براری به ضرورت همراهی و مسئولیت پذیری همه دستگاه‌ها و نهادها برای توجه به مسئله جوانی جمعیت تاکید کرد و گفت: این صرف وظیفه یک نهاد نیست و مشارکت جمعی را می‌طلبد.

وی افزود: جایزه جوانی جمعیت در واقع تجلیل افرادی که با نقش آفرینی در تقویت بنیان خانواده، دغدغه جمعیت را داشته و می‌کوشند این پیام به بطن جامعه منتقل شود.