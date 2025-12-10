https://mehrnews.com/x39Q2p ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷ کد خبر 6684402 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷ امام جمعه زهک: توسعه سیستان نیازمند مشارکت فکری مردم بومی است زهک - امام جمعه زهک گفت: توسعه واقعی نیازمند نگاه جامع و مشارکت فعال گروههای مختلف اجتماعی و فکری منطقه است. دریافت 5 MB کد خبر 6684402 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه زهک: نتایج تحقیق از طرح ۴۶ هزار هکتاری سیستان شفاف اعلام شود امام جمعه زهک: حفظ فرهنگ ایرانی اسلامی در برابر هجمه های غرب ضروری است امام جمعه زهک: ناامنی به سود هیچکس نیست گلایه امام جمعه زهک از عدم تحقق وعدههای دولت در مرز سیستان امام جمعه زهک: ظرفیتهای مردمی مهمترین راهکار حق آبه سیستان است برچسبها شهرستان زهک توسعه پایدار توسعه و پیشرفت
