به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، در نشست وبیناری ارزیابی عملکرد بخش ارزی بانک مسکن در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴، سامان مسگری رئیس اداره کل امور بین‌الملل، رضا صادقی اقدم رئیس اداره کل ارزیابی عملکرد و مدیران شعب استان‌ها و مناطق دارای شعب ارزی نیز حضور داشتند.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن در این جلسه، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جایگاه والای مادران به‌ویژه بانوان شاغل در خانواده بانک مسکن را گرامی داشت.

فاضلیان در ادامه، با رصد عملکرد ۲۱ شعبه ارزی بانک مسکن، میزان تحقق اهداف ارزی این شعب را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به کسری منابع و ناترازی در بانک مسکن و تشریح جزئیات منابع و مصارف تأکید کرد: آمار حاکی از آن است که کیفیت جذب نقدینگی در بانک تحت تأثیر نرخ سود سپرده‌ها قرار دارد.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن در ادامه با اشاره به افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی پیش‌بینی‌شده برای بانک در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مسیر تحقق آن را با توجه به شرایط بودجه‌ای دولت، دشوار توصیف کرد و تمرکز بیشتر بر جذب منابع پایدار به ویژه از بخش ارزی را ضروری دانست.

او در این رابطه بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه ارزی به‌ویژه در برخی استان‌ها تاکید کرد.

فاضلیان همچنین کنترل ریسک‌های موجود در بخش ارزی و اجرای اقدامات مؤثر برای توسعه فعالیت‌های این بخش را الزامی دانست.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری با بیان ضرورت تشکیل کمیته‌های ارزی در مدیریت‌های شعب، پیشنهاد داد از بازنشستگان باسابقه بخش ارزی نیز برای همکاری و مشاوره دعوت شود.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به چالش‌هایی نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، افزود: با وجود مشکلات، انتظار می‌رود نتایج بهتری از عملکرد بخش ارزی حاصل شود. باید ضعف‌ها و قوت‌ها را شناسایی و با رفع موانع موجود، مسیر تحقق موفقیت‌های بیشتر هموار شود.

در این جلسه، مدیران استان‌ها و مناطق دارای شعب ارزی، به ارائه گزارش، بیان چالش‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.

استفاده از ظرفیت‌های متنوع ارزی در استان‌ها، بهره‌برداری از مزیت‌های محلی و نیز تاکید بر آموزش ضمن خدمت تخصصی در حوزه ارزی برای کارکنان از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.