ثبات اقتصادی، قول رئیس جدید بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی پس از کسب رای اعتماد از دولت و امضای حکم او توسط رئیس جمهوری با حضور در ساختمان میرداماد در جلسه مشترک هیئت عالی و هیئت عامل بانک مرکزی حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی پس از کسب رأی اعتماد از دولت و امضای حکم او توسط رئیس جمهوری با حضور در ساختمان میرداماد در جلسه مشترک هیئت عالی و هیئت عامل بانک مرکزی حضور یافت.

در ابتدای این مراسم محمدرضا فرزین رئیس کل سابق بانک مرکزی، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف و شاخص‌های اقتصادی ارائه کرد.

همتی هم در این نشست گفت: رئیس کل بانک مرکزی همواره با فشارهای مختلف مواجه است و در ارزیابی عملکردها باید همیشه شرایط، شاخص‌ها و مسائل مختلف و مشکلات جاری در نظر گرفته شود.

همتی اولویت نخست بانک مرکزی در شرایط کنونی را ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد و افزود: ایجاد ثبات متضمن کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت مدیریت ناترازی‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی گفت: کشور در شرایط سختی است و فشار تحریم‌ها هم وجود دارد لذا باید با کمک تمام خبرگان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسؤولان، شرایط اقتصادی کشور را به ثبات برسانیم تا مردم به آرامش برسند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خوب پیش بینی شده در قانون بانک مرکزی تاکید کرد: در این قانون اختیارات خوبی به بانک مرکزی واگذار شده است که می‌توان از آن برای بهبود شرایط استفاده کرد.

