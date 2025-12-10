  1. دين، حوزه، انديشه
«حکمت در سپهر ادب» روایت زندگی ادبی حکیمه دبیران

«حکمت در سپهر ادب»، روایت زندگی و سلوک فرهنگی و ادبیِ حکیمه دبیران، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی پنجشنبه بیستم آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ از قاب شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین فیلم از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» با عنوان «حکمت در سپهر ادب»، به زندگی و سلوک فرهنگی و ادبیِ حکیمه دبیران، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی می‌پردازد که پنجشنبه بیستم آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ از قاب شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

رضا عباسی، کارگردان مستند «حکمت در سپهر ادب» گفت: دکتر حکیمه دبیران نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند اصالت خانوادگی، تلاش دانشگاهی و اثرگذاری فرهنگی است که نه‌تنها در عرصه ادبیات فارسی صاحب رأی است، بلکه در تربیت نسل‌های دانشگاهی، گسترش زبان فارسی و در نهادهای مهم فرهنگی و دانشگاهی نیز نقشی تعیین‌کننده داشته است.

وی درباره دوران کودکی و زمینه‌های تربیتی «دبیران» اظهار کرد: یکی از جذاب‌ترین بخش‌های پژوهش برای تولید این مستند، آشنایی با فضای خانوادگی استاد حکیمه دبیران بود؛ فضایی که در آن قرآن، شعر، خوشنویسی و زبان عربی همچون بخشی از زندگی روزانه کودکان به وی آموزش داده شده است.

او تأکید کرد: نقش پدر دبیران، استاد غلامرضا دبیران، در شکل‌گیری شخصیت علمی وی بسیار برجسته بود و تیم تولید تلاش کرده این ریشه‌های فرهنگی را در فیلم عرضه نماید.

عباسی در ادامه توضیح داد: حضور این بانوی پرتلاش در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و شاگردی نزد بزرگانی چون دکتر سید جعفر شهیدی، دکتر سادات ناصری و دکتر احمد مهدوی دامغانی نقطه مهمی در شکل‌گیری شخصیت ادبی و فرهنگی او بوده که با روایت دلنشین استاد در فیلم به تصویر کشیده شده است.

کارگردان مستند «حکمت در سپهر ادب» همچنین به نقش‌های مدیریتی و فعالیت‌های اجرایی دبیران اشاره کرد و گفت: حضور این استاد در مسئولیت‌هایی همچون ریاست دانشگاه الزهرا (س)، معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلم، عضویت در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و نیز مأموریت‌های متعدد فرهنگی در خارج از کشور، جنبه‌های دیگری از شخصیت او را نشان می‌دهد که کمتر درباره‌اش گفته شده است.

عباسی افزود: دکتر دبیران سفرهای علمی متعددی به کشورهایی چون سوریه، تاجیکستان، هند و مالزی داشته و دوره‌ای نیز در دانشگاه هاروارد برای پژوهش درباره «گلشن راز» شبستری گذرانده است که در فیلم با این جنبه از زندگی او نیز آشنا می‌شویم.

وی تأکید کرد: مستند «حکمت در سپهر ادب» تلاشی است برای معرفی بانوی دانشمندی که نمونه‌ای روشن از توانایی زنان این سرزمین است؛ زنانی که سهمی جدی در سپهر ادبی و فرهنگی ایران داشته‌اند.

عباسی در پایان گفت: دکتر حکیمه دبیران بی‌تردید از جمله چهره‌های فرهنگی و علمی ایران عزیز است که روایت زندگی او می‌تواند الهام‌بخش نسل‌هایِ آینده دانشگاهی باشد.

گفتنی است فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیه‌کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره برجسته‌ی علوم انسانی و هنر ایران به تصویر کشیده می‌شود.

مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش و جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش می‌شود.

