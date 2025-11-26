به گزارش خبرنگار مهر، مستند «سپهر نگار» روایتی از زندگی و میراث علمی و پژوهشی دکتر عباس سعیدی؛ دانشمندی که عمر خویش را صرف اندیشهورزی، نوآوری و گسترش دانش بومی کرده است پنجشنبه ششم آذرماه ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه چهار سیما میرود.
سعیدی با واکاوی منابع تاریخی، ارائه نظریات تازه و با پژوهشهای بدیع و کاربردی، افقهای جدیدی را در مطالعات جغرافیایی ایران گشوده است.
در این فیلم، در کنار روایت شیرین و دلنشین استاد، تنی چند از پژوهشگران نیز از جایگاه علمی و نقش اثرگذار دکتر سعیدی در حوزه جغرافیا و تاریخ، سخن میگویند؛ روایتی از تلاش صادقانه وی برای گسترش دانایی و بازشناسی میراث فکری و فرهنگی ایران عزیز سخن گفته میشود.
گفتنی است فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره برجستهی علوم انسانی و هنر ایران به تصویر کشیده میشود.
مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش و جمعهها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش میشود.
