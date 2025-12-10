به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدنبی شهیکی تاش در همایش "راهکارهای مهارت‌افزایی و بهبود اشتغال‌پذیری" که با حضور رئیس دانشگاه صنعتی شریف، جمعی از مسئولین و سیاست‌گذاران کشوری و دانشجویان و فعالان زیست بوم نوآوری در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با اشاره به تحولات شتابان فناوری‌های نوین، آینده بازار کار را به‌طور جدی متفاوت از گذشته توصیف کرد و گفت: امروز با پدیده‌ای به نام مهارت‌های جدید روبه‌رو هستیم. مهارت‌هایی که تا چند سال پیش حتی وجود نداشتند و اکنون به عناصر تعیین‌کننده در مسیر حرفه‌ای افراد تبدیل شده‌اند. ماتریس اشتغال به معنای واقعی کلمه در حال بازآرایی و تغییر هسته‌ای است و اگر نظام آموزشی نتواند همگام با این روند حرکت کند، فاصله قابل‌توجهی میان نیاز صنعت و توانمندی نیروی انسانی ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه مهارت‌آموزی گفت: امروز دیگر کافی نیست دانشجو تنها در محیط دانشگاه آموزش ببیند. بسیاری از توانمندی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار تنها در دل تجربه‌های واقعی صنعت قابل یادگیری است. باید سبد قابلیت‌ها و مهارت‌های دانشجویان به گونه‌ای تقویت شود که بتوانند در اکوسیستم آینده اشتغال نقش‌آفرین باشند.

معاون نوآوری و فناوری وزارت علوم افزود: فرصت‌های بی‌نظیری در صنعت وجود دارد که می‌تواند دانشجویان را با واقعیات محیط کار، فناوری‌های روز و شیوه‌های نوین حل مسئله آشنا کند. اگر دانشگاه و صنعت به‌صورت ساختاریافته و هدفمند با یکدیگر همکاری نکنند، دانش‌آموختگان از موج تحولات فناوری فاصله خواهند گرفت.

وی در ادامه ضمن اشاره به نقش تعیین‌کننده هوش مصنوعی در آینده مشاغل تصریح کرد: آرایش بازار کار آینده شدیداً تحت‌تأثیر فناوری‌های نوظهور قرار خواهد گرفت. برخی از مشاغل از بین می‌روند، بسیاری متحول می‌شوند و در مقابل، مشاغل جدیدی به وجود می‌آید که نیازمند ترکیب‌های پیچیده‌ای از مهارت‌های فنی، تحلیلی و بین‌رشته‌ای است.

شهیکی تاش تأکید کرد: برای مواجهه با چنین آینده‌ای، هسته اکوسیستم دانشگاهی باید دستخوش تغییرات بنیادی شود. برنامه‌های آموزشی، مدل‌های مهارت‌آموزی، زیرساخت‌های پژوهشی و حتی نگاه مدیریتی دانشگاه‌ها باید با نیازهای جدید و موج تحولات فناوری سازگار شود.

وی در پایان شکل‌گیری نسل جدید پارک‌های علم و فناوری را ضرورت امروز کشور برشمرد و گفت: پارک‌های فناوری نسل نو باید دارای زیرساخت‌های هوشمند، ظرفیت‌های حمایتی گسترده و ارتباط هم افزا با صنعت باشند. این پارک‌ها می‌توانند به عنوان حلقه اتصال دانشگاه، صنعت و بازار نقش ایفا کنند و زمینه تربیت نیروی انسانی متناسب با آینده اشتغال را فراهم آورند.