آمار واحدهای فناور حوزه آب ؛ تشکیل فب‌لب تخصصی آب

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم از راه‌اندازی فب‌لب تخصصی فناوری‌های آب در سال آینده خبر داد.

محمدنبی شهیکی تاش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مأموریت پارک‌های علم و فناوری در زمینه چالش آب گفت: شکل‌گیری یک فب‌لب تخصصی در حوزه فناوری‌های آب در پارک‌ها مد نظر است و در نظر داریم این فب‌لب سال آینده راه‌اندازی شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش گفت: در نمایشگاه اواخر آذرماه، نیز یک پاویون تخصصی در حوزه فناوری آب تشکیل می‌شود و در آن توانمندی‌های راهبردی واحدهای فناور و دانش‌بنیان پارک‌های علم و فناوری به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی اظهار کرد: به طور کلی فراوانی و تعداد واحدهای فناور و دانش‌بنیان در حوزه فناوری آب نسبت به سایر حوزه‌ها کم‌تر است و حدود ۴ درصد از کل واحدهای فناور در پارک‌های علم و فناوری با فناوری‌های آب مرتبط هستند.

