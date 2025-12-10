به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست با پیمانکاران حوزه راهسازی و راهآهن، با اشاره به مصوبه دولت درباره نرخگذاری عوارض آزادراهی در وزارت راه و شهرسازی، گفت: طی یک سال و اندی گذشته تلاش شده است موانع موجود کاهش یابد.
وی با اشاره به دشواریهای یک سال و چهار ماه گذشته از جمله ناترازیهای مالی و انرژی و همچنین جنگ ۱۲ روزه، افزود: با وجود شرایط، گزارشها نشان میدهد در حوزه آزادراهها، بزرگراهها، خطوط ریلی و توسعه بنادر رشد حاصل شده است.
صادق با اشاره به اجرای پروژههای لایروبی در شمال و جنوب کشور، برگزاری مناقصات و بازگرداندن فرودگاههای تبریز و اصفهان به مدار فعالیت در دوران جنگ ۱۲ روزه، با تأکید بر لزوم تکمیل پروژهها بیان کرد: بسیاری از پروژههای طولانیمدت با وجود مشکلات، در مسیر تکمیل قرار دارند و شاخصها روند رو به رشد را نشان میدهد، هرچند برخی موضوعات همچنان نیازمند پیگیری بیشتر است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان اجزای مختلف شبکه حملونقل کشور و نقش بنادر، آزادراهها، بزرگراهها و خطوط ریلی در توسعه شبکهای، ادامه داد: بندر بدون اتصال به شبکه حملونقل، نمیتواند نقش مؤثر خود را ایفا کند.
وی با تأکید بر اهمیت نوسازی ماشینآلات پیمانکاران گفت: در صورت تأمین ارز، ورود ماشینآلات با معافیتهای گمرکی و مالیاتی امکانپذیر خواهد شد و بستهای چند بندی در دست بررسی است تا با اصلاح فرآیندها، بخشی از مشکلات پیمانکاران کاهش یابد. همچنین برای دستیابی به توافق با سازمان امور مالیاتی، تلاش و پیگیریها ادامه دارد.
صادق از برنامه تأمین منابع مالی پروژهها خبر داد و تصریح کرد: در دو تا سه قسط، حدود ۶ تا ۸ همت تأمین اعتبار خواهد شد تا در تجدید کارگاهها و پیشبرد پروژهها اثرگذار باشد.
عضو کابینه دولت چهاردهم تأکید کرد: با وجود فشارها و هجمهها، پروژههای عمرانی کشور در مسیر تکمیل قرار گرفته و تا پایان سال چند طرح مهم به بهرهبرداری میرسد، با وجود دشواریها، پروژههای بزرگ نیز در مسیر اجرا قرار دارند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اتصال راهآهن چابهار به زاهدان تا پایان سال تکمیل میشود، کنارگذر شمالی کرج به بهرهبرداری خواهد رسید و ۸.۵ کیلومتر باقیمانده آزادراه تهران - شمال نیز طی دو تا سه سال آینده آماده بهرهبرداری خواهد شد، همچنین قراردادهای آزادراهی با تلاش پیمانکاران احیا شده و اکنون از پیشرفت قابل توجهی برخوردارند.
وزیر راه و شهرسازی در پایان، با اشاره به مسئولیت سنگین وزارتخانه در حوزه مسکن، خاطرنشان کرد: منابع پشتیبان طرحهای مسکن تنها باید از ظرفیتهای وزارت راه و شهرسازی تأمین شود. ناترازی بانکها اجرای کامل تعهدات تسهیلاتی را دشوار کرده است و به همین دلیل بخشی از تأمین منابع از طریق مولدسازی اراضی دنبال میشود.
