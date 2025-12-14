صادق: راهکارهای رفع ابهامات بیمه رانندگان تا ۱۰ روز آینده تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ونهمین جلسه کارگروه پایش وضعیت حمل‌ونقل کشور با محوریت بررسی موضوعات مرتبط با بیمه رانندگان و تخصیص سوخت به ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد.

تعیین تکلیف بیمه رانندگان به صحن مجلس می‌رود

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در این نشست با اشاره به اینکه مسئله بیمه در صدر مطالبات رانندگان قرار دارد، گفت: این موضوع پیگیری شد و در نهایت، پس از بحث‌های متعدد، مقرر شد موضوع بیمه رانندگان در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

وی با تأکید بر محدودیت اعتبارات دولتی افزود: با توجه به شرایط موجود، لازم است راهکاری مناسب و عملیاتی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بیمه رانندگان ارائه شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم عدالت‌محور بودن بیمه رانندگان تصریح کرد: مفاد بیمه باید به‌گونه‌ای تدوین شود که برداشت‌ها از آن یکسان باشد.

صادق همچنین با تعیین مهلت ۱۰ روزه برای جمع‌بندی نهایی این موضوع ادامه داد: مقرر شد ظرف ۱۰ روز، راهکاری منسجم، شفاف و قابل دفاع برای رفع ابهامات بیمه رانندگان تدوین شود تا در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

وی یادآور شد: وظیفه ما ایجاد بیشترین سطح امیدواری برای رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به موضوع تخصیص سوخت به ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: سهمیه سوخت ناوگان یکی دیگر از محورهای مهم این جلسه بود که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته و ضمن انجام وظایف و تعهدات خود، با افزایش سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز موافقت کرده است.

عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان از صدور دستور برگزاری نشست مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد و گفت: هدف از این نشست، دستیابی به تفاهمی مشترک است.