به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (شنبه، ۲۲ آذر) در دومین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی با تاکید بر ضرورت اقدام فوری در حوزه حمل و نقل گفت: امروز در وزارت راه و شهرسازی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر نمی‌توان موضوعات مهم را به بعد موکول کرد، چرا که دیگر فرصتی باقی نمانده است.

وی افزود: امروز باید بخش خصوصی را بپذیریم و بدانیم که بخش خصوصی موتور محرک هر کشور است، اما متأسفانه آنچه باید اتفاق بیفتد هنوز تحقق نیافته است.

صادق با اشاره به دستاوردهای یک سال اخیر در قالب مشارکت عمومی - خصوصی بیان کرد: توانستیم چند قرارداد مهم را پیش ببریم و در ادامه، دولت و بانک مرکزی باید تضمین بازگشت سرمایه این پروژه‌ها را فراهم کنند.

وی با اشاره به اصلاح تعرفه‌ها و سازوکارهای درآمدی تاکید کرد: بر اساس مصوبات قانونی مجلس، نرخ‌گذاری دستوری در تمامی حوزه‌ها پایان یافته و در یک سال اخیر تلاش کردیم نرخ‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی دیگر به ستاد تنظیم بازار نرود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار، همه خدمات حمل و نقل به شورای عالی ترابری و وزارت راه و شهرسازی بازگشت تا طی جلساتی با بخش خصوصی، نرخ‌ها تعیین شود.

صادق با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تصریح کرد: هم اکنون بخش خصوصی چندین هزار همت سرمایه در حوزه زیرساخت و ناوگان دارد که بسیار ارزشمند است. امروز هدف ما این است که دولت هنگام ارائه تسهیلات و ضمانت، متناسب با اقدامات اجرایی بخش خصوصی عمل کند.

وی با تاکید بر مشکلات حوزه دریایی گفت: در گذشته، دولت مدام به دنبال حکمروایی مطلق بود، اما اکنون تغییراتی آغاز کرده‌ایم و باور دارم با حمایت بخش خصوصی می‌توان مقاومت‌های موجود را شکست. گفتگو با کشورهای همسایه به طور جدی پیگیری می‌شود و مهمترین ابزار دیپلماسی اقتصادی دولت در این حوزه، حمل و نقل است.

عضو کابینه دولت چهاردهم افزود: در سفرهای مشترک با رئیس جمهور به کشورهای همسایه و جلسات با فعالان اقتصادی، تکمیل کریدورها یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های بخش خصوصی برای افزایش تعاملات تجاری بوده است.

صادق با اشاره به سفر اخیر خود به قزاقستان بیان کرد: وزیر حمل و نقل قزاقستان و هم‌چنین طرف چینی، مزیت ایران را مورد تاکید قرار دادند. نخستین اقدام ما، اتصال ریل چابهار - زاهدان تا پایان سال است که مورد پیگیری همه کشورهای پیرامونی قرار دارد.

وی درباره رقابت با بنادر پاکستان گفت: بنادر کراچی و گوادرو رقیب چابهار نیستند و حتی می‌توان هم‌افزایی ایجاد کرد. پاکستانی‌ها پیگیر فعال‌سازی مسیر ریلی ایران به ترکیه بودند و چینی‌ها اذعان داشتند که این مسیر حدود ۱۲ روز زمان حمل کالا را کوتاه کرده است.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های ویژه‌ای بین ایران و روسیه وجود دارد و این کشور ایران را برای انتقال بار به دریای آزاد انتخاب می‌کند. عبور از مرز و گمرک یکی از چالش‌های اصلی است، اما در این زمینه به سمت تعامل حداکثری پیش می‌رویم و پنجره واحد گمرکی بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه در حال عملیاتی شدن است.