به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علیآبادی با بیان اینکه «پایداری تأمین آب در شهرها و روستاها، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه سامانههای هوشمند پایش و کاهش هدررفت آب» از محورهای اصلی سیاستگذاری دولت در بخش آب است، گفت: اجرای طرحهای متعدد مدیریت تنش آبی، توسعه شبکههای فاضلاب و تکمیل تصفیهخانههای نیمهتمام آب و فاضلاب باید با مدیریت دقیق، پایش مستمر و انضباط مالی همراه باشد تا مردم در سراسر کشور ثمره این اقدامات را بهطور ملموس احساس کنند.
او با اشاره به عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حوزههایی مانند استانداردسازی طرحها و قراردادها، نظارت بر اجرای پروژههای ملی، توسعه فناوری و پشتیبانی از شرکتهای استانی، افزود: یکی از نقاط قوت این مجموعه، استمرار نظم مالی و اداری است که زمینه اعتماد دستگاههای نظارتی و سرعت بیشتر در اجرای طرحها را فراهم کرده است.
در این نشست، وزیر نیرو از مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بهدلیل ۲۰ سال پیاپی عملکرد بدون گزارش و رعایت کامل الزامات قانونی، مالی و فنی قدردانی کرد و این دستاورد را «نماد مدیریت حرفهای و اعتمادسازی در یکی از مهمترین بخشهای زیرساختی کشور» دانست.
مجمع عمومی با بررسی گزارشهای مالی، اهداف سال آینده، برنامههای توسعهای و وضعیت پروژههای اولویتدار، بر تقویت همکاری شرکتهای استانی، استفاده از فناوریهای نو، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و ارتقای تابآوری شبکههای آبرسانی تأکید کرد.
