به گزارش خبرنگار مهر، کریم صحرایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات ستاد حفظ حقوق بیت‌المال و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضائی، بیش از ۳۰۳ هکتار از اراضی ملی این شهرستان که به‌طور غیرقانونی توسط افراد سودجو تصرف شده بود، با صدور و اجرای احکام قطعی خلع ید آزاد و به مالکیت اداره منابع طبیعی به‌عنوان نماینده دولت بازگردانده شد.

وی افزود: اراضی آزاد شده در مناطق پشمینه‌زار، دوکوهه و بنوار ناظر واقع شده‌اند و طبق قانون باید در قالب طرح‌های کارآفرینی، کشاورزی، دامپروری و فعالیت‌های مولد در اختیار واجدان شرایط قرار گیرند تا ضمن صیانت از منابع طبیعی، زمینه رونق تولید و اشتغال‌زایی نیز فراهم شود.

رئیس دادگستری اندیمشک با تاکید بر اولویت‌های قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی و منابع طبیعی بیان کرد: برخورد قاطع و بی تسامح با پدیده زمین‌خواری در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه تخلفی در تصرف اراضی ملی قابل چشم‌پوشی نیست.

صحرایی از مشارکت مردمی در حفاظت از اراضی ملی نیز قدردانی کرد و خواستار گزارش هرگونه مورد مشکوک از تصرف یا تجاوز به منابع عمومی به دبیرخانه ستاد صیانت و حفظ حقوق بیت‌المال شد.