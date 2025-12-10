  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

۳۰۳ هکتار اراضی ملی در اندیمشک از چنگ زمین‌خواران آزاد شد

۳۰۳ هکتار اراضی ملی در اندیمشک از چنگ زمین‌خواران آزاد شد

اندیمشک – رئیس دادگستری شهرستان اندیمشک از آزادسازی و بازگشت بیش از ۳۰۳ هکتار اراضی ملی تصرف‌شده در مناطق پشمینه‌زار، دوکوهه و بنوار ناظر به بیت‌المال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم صحرایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات ستاد حفظ حقوق بیت‌المال و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضائی، بیش از ۳۰۳ هکتار از اراضی ملی این شهرستان که به‌طور غیرقانونی توسط افراد سودجو تصرف شده بود، با صدور و اجرای احکام قطعی خلع ید آزاد و به مالکیت اداره منابع طبیعی به‌عنوان نماینده دولت بازگردانده شد.

وی افزود: اراضی آزاد شده در مناطق پشمینه‌زار، دوکوهه و بنوار ناظر واقع شده‌اند و طبق قانون باید در قالب طرح‌های کارآفرینی، کشاورزی، دامپروری و فعالیت‌های مولد در اختیار واجدان شرایط قرار گیرند تا ضمن صیانت از منابع طبیعی، زمینه رونق تولید و اشتغال‌زایی نیز فراهم شود.

رئیس دادگستری اندیمشک با تاکید بر اولویت‌های قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی و منابع طبیعی بیان کرد: برخورد قاطع و بی تسامح با پدیده زمین‌خواری در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه تخلفی در تصرف اراضی ملی قابل چشم‌پوشی نیست.

صحرایی از مشارکت مردمی در حفاظت از اراضی ملی نیز قدردانی کرد و خواستار گزارش هرگونه مورد مشکوک از تصرف یا تجاوز به منابع عمومی به دبیرخانه ستاد صیانت و حفظ حقوق بیت‌المال شد.

کد خبر 6684483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها