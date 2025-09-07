  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

بازگشت بیش از ٣٠٠ هکتار اراضی ملی به بیت‌المال در اندیمشک

اهواز - رئیس دادگستری شهرستان اندیمشک، از آزادسازی و بازگشت بیش از ۳۰۴ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم صحرایی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: در راستای اجرای مصوبات ستاد حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی ملی و پیگیری‌های مستمر و قاطعانه دادگستری شهرستان اندیمشک، بیش از ۳۰۳ هکتار از اراضی ملی در مناطق «پشمینه زار، دوکوهه و بنوار ناظر» که به‌طور غیرقانونی توسط زمین‌خواران تصرف شده بود، با صدور و اجرای احکام قطعی خلع ید، به مالکیت سازمان منابع طبیعی به‌عنوان نماینده دولت، بازگردانده شد.

وی تاکید کرد: طبق قانون، این اراضی باید در قالب طرح‌های کارآفرینی، کشاورزی، دامپروری و دیگر فعالیت‌های مولد در اختیار واجدان شرایط قرار گیرد تا علاوه بر صیانت از اراضی ملی، زمینه اشتغال‌زایی و رونق تولید نیز فراهم شود.

رئیس دادگستری شهرستان اندیمشک با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضا، برخورد قاطعانه با پدیده زمین‌خواری را ضروری دانست و بر استمرار این روند تأکید کرد.

صحرایی از عموم مردم خواست تا هرگونه اطلاعات و گزارشات مربوط به زمین خواری در سطح شهرستان را به دبیرخانه ستاد صیانت و حفظ حقوق بیت المال گزارش دهند.

