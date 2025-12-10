  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

۷۰ درصد اراضی گندم خوزستان زیر کشت رفت

اهواز – سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اعلام کرد تاکنون ۷۰ درصد از ۵۴۰ هزار هکتار اراضی اختصاص یافته به کشت گندم در استان زیر کشت رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ساکی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: امسال در مجموع ۵۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان به کشت گندم اختصاص یافته است که تاکنون ۷۰ درصد این اراضی کشت شده‌اند.

وی با اشاره به روند مطلوب اجرای الگوی کشت در استان افزود: تا این مرحله شرایط کاشت گندم مناسب بوده و انتظار می‌رود با تداوم بارندگی‌ها و تأمین نهاده‌ها، عملیات کشت تا چند روز آینده تکمیل شود.

ساکی همچنین از کشت ۵۰ درصدی کلزا آبی از مجموع ۵۰ هزار هکتار سهمیه این محصول در استان خبر داد و گفت: مجموع سطح کشت جو در سال جاری بیش از ۲۱ هزار هکتار پیش‌بینی شده که تاکنون ۲۵ درصد آن انجام گرفته است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان درباره تأمین نهاده‌ها نیز توضیح داد: با وجود گلایه‌مندی برخی کشاورزان از قیمت کود، با پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استان، کود مورد نیاز تأمین شده و دولت نیز یارانه مربوط به آن را پرداخت کرده است؛ بنابراین مشکلی در تأمین کودهای مورد نیاز کشاورزان وجود ندارد.

ساکی تأکید کرد: بهبود شرایط بارندگی در هفته‌های اخیر و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین نهاده‌ها نوید کشت موفق گندم در سال زراعی جدید را می‌دهد.

