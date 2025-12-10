به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان میزان بارندگی ۵۱ ساعت گذشته ادارات و ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی این استان را اعلام کرد.

براین اساس، میانگین بارش‌های این مدت در لرستان ۴۴.۷ میلی متر اعلام شده است و بیشترین میزان بارندگی ثبت شده در استان نیز متعلق به رومشکان با ۹۶.۸ میلی متر باران است.

در خرم آباد ۳۵.۲ میلی متر باران باریده است و میزان بارش‌های ثبت شده در بروجرد ۲۳.۷ میلی متر، در کوهدشت ۷۴.۷ میلی متر، در الیگودرز ۷.۲ میلی متر، در پلدختر ۸۷.۵ میلی متر و در دورود ۴۰.۲ میلی متر بوده است.

همچنین در الشتر ۴۴.۱ میلی متر، در نورآباد ۴۳ میلی متر، در ازنا ۷.۱ میلی متر، در سراب دوره ۵۱.۲ میلی متر، در معمولان ۷۴.۴ میلی متر، در ایمان آباد ۳۵.۴ میلی متر، در سیلاخور ۱۲.۲ میلی متر، در ریمله ۴۱.۱ میلی متر و در شول آباد ۴۹ میلی متر بارندگی ثبت شده است.