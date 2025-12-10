دریافت 38 MB
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

وزیر بهداشت: الان در قله پیک آنفلوآنزا هستیم

وزیر بهداشت: الان در قله پیک آنفلوآنزا هستیم

ظفرقندی وزیر بهداشت گفت: باید پیشگیری کنیم تا همه‌گیری آنفوآنزا کمتر شود. بیشترین ابتلا در سنین ۵ تا ۱۴ سال است.

