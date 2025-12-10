دریافت 38 MB کد خبر 6684525 https://mehrnews.com/x39Q4T ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹ کد خبر 6684525 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹ وزیر بهداشت: الان در قله پیک آنفلوآنزا هستیم ظفرقندی وزیر بهداشت گفت: باید پیشگیری کنیم تا همهگیری آنفوآنزا کمتر شود. بیشترین ابتلا در سنین ۵ تا ۱۴ سال است. کپی شد مطالب مرتبط اوجگیری آنفلوانزا درکهگیلویه وبویراحمد؛ورود به خیز اپیدمی با ۲۲۲بستری اعلام کنترل تببرفکی در کشور؛ هشدار نسبت به تغییر سریع ژنتیکی ویروس تاثیر واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم پیک سنگین آنفلوآنزا در کشور ادامه دارد برچسبها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدرضا ظفرقندی ویروس آنفلوانزا واکسن آنفلوانزا
