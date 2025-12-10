خبرگزاری مهر، گروه استاها-نسیم راوند: در روزهای اخیر، ویروس آنفلوانزا با سرعت نگران‌کننده‌ای در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد در حال گسترش است، آمارها نشان می‌دهد بیشترین موارد سرپایی در گروه سنی ۵ تا ۲۴ سال ثبت شده است، گروهی که عمدتاً شامل دانش‌آموزان و دانشجویان هستند.

در پی صعود موارد ابتلاء به آنفلوانزا، کمیته مدیریت بحران استان چند روز تصمیم به تعطیلی مدارس گرفت، تصمیم موقتی و صرفاً پیشگیرانه بود و آموزش‌ها از طریق سامانه شاد ادامه یافت تا تحصیل دانش‌آموزان دچار وقفه نشود.

مسئولان آموزش و پرورش استان هم می‌گویند: هدف از این تعطیلی، حفظ سلامت دانش‌آموزان و جلوگیری از انتقال ویروس در محیط‌های آموزشی است و انتظار می‌رود والدین ضمن مراقبت از سلامت فرزندان، از حضور کودکان با علائم بیماری در اجتماع جلوگیری کنند.

۲۵ درصد مبتلایان به آنلوآنزا کودکان زیر ۵ سال هستند

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: تعداد بیماران بستری با علائم حاد تنفسی طی یک هفته از ۱۷۲ نفر به ۲۲۲ نفر افزایش یافته است که از این تعداد، ۳۵ درصد کودکان زیر پنج سال، ۲۲.۵ درصد در بازه سنی پنج تا ۲۵ سال و ۲۷ درصد افراد بالای ۶۵ سال هستند.

مسلم شریفی می‌افزاید: در حال‌حاضر ویروس غالب تنفسی در کشور، آنفلوانزای H3N2 است که با وجود فروکش کردن کووید -۱۹، روند ابتلاء به آنفلوانزا وارد فاز خیز اپیدمی شده است.

به گفته وی درصد بیماران با تست مثبت آنفلوانزا از ۳۰ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته است، آماری که از نظر اپیدمیولوژیک به معنای عبور از مرز هشدار است.

سخنگوی پیشگیری از آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد: به‌دلیل فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی، رعایت نکردن ماسک و حضور مستمر در فضاهای بسته، این گروه می‌توانند ناقلان خاموش ویروس باشند.

وی یادآور شد: بدون خودکنترلی و رعایت فردی، هیچ تعطیلی یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند جلوی گسترش بیماری را بگیرد.

شرایط جوی؛ عاملی دوگانه در گسترش بیماری

شریفی با اشاره به اینکه بارندگی‌های اخیر هرچند موجب کاهش آلودگی هوا و پاک‌سازی نسبی محیط شده، اما با افزایش تجمع افراد در مکان‌های سربسته، احتمال انتقال ویروس نیز بیشتر می‌شود.

وی افزود: رطوبت بالا می‌تواند بقای ویروس در محیط را افزایش دهد، بنابراین رعایت تهویه مناسب در کلاس‌ها و ادارات باید جدی گرفته شود.

چهره پنهان ویروس؛ انواع و علائم بالینی

متخصص بیماری‌های عفونی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: آنفلوانزا در مناطق سردسیر بیشتر در فصول پاییز و زمستان شیوع پیدا می‌کند و با تغییرات آب‌وهوایی شدت می‌گیرد.

محمدامین فاضلی نصرآباد با اشاره به اینکه ویروس آنفلوانزا انواع A، B و C دارد و انواع A و B شایع‌ترند، افزود: علائم بیماری معمولاً به‌طور ناگهانی بروز می‌کند،، مانند تب، لرز، بدن‌درد شدید و احساس ضعف از نشانه‌های اصلی آنفلوانزا است که آن را از سرماخوردگی‌های ساده متمایز می‌کند.

وی تأکید کرد: گروه‌های پرخطر شامل سالمندان، کودکان خردسال، مادران باردار و بیماران قلبی یا ریوی هستند که در صورت ابتلاء، احتمال بروز عوارض شدید در آن‌ها بالاتر است.

واکسیناسیون؛ مؤثرترین سپر در برابر آنفلوانزا

متخصص بیماری‌های عفونی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج واکسیناسیون را برای گروه‌های آسیب‌پذیر ضروری عنوان کرد و یادآور شد: افراد مسن، مبتلایان به دیابت، نارسایی قلبی، بیماری‌های ریوی مزمن، مادران باردار و بیماران دارای نقص ایمنی باید واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

وی درباره باورهای نادرست میان مردم هشدار داد و افزود: اینکه برخی می‌گویند واکسن زدم اما باز هم سرما خوردم، ناشی از ناآگاهی است زیرا واکسن، ایمنی در برابر ویروس‌های آنفلوانزا ایجاد می‌کند، نه در برابر سایر سرماخوردگی‌ها یا کرونا.

پرهیز از درمان‌های خودسرانه و باورهای غلط

فاضلی با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها گفت: آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است و آنتی‌بیوتیک هیچ تأثیری بر ویروس ندارد و تزریق بی‌مورد پنی‌سیلین یا استفاده از داروهای گیاهی به جای داروهای تخصصی، گاهی خطرناک‌تر از خود بیماری است.

وی توصیه کرد در صورت مشاهده علائم شدید یا طولانی‌مدت، بیماران حتماً با پزشک مشورت و از مصرف دارو بدون نسخه خودداری کنند.

همکاری مردمی، کلید مهار موج جدید

مسئولان دانشگاه علوم پزشکی از مردم خواسته‌اند هشدارها را جدی بگیرند، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، استراحت در منزل هنگام بیماری، شستن مداوم دست‌ها و تزریق واکسن آنفلوانزا باید در صدر برنامه‌های خانوارها قرار گیرد.