به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور صبح چهارشنبه در سخنانی در سالن همایش‌های دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، با اشاره به ضرورت تلفیق علم و عمل بیان کرد: دامپزشکی هم مانند هر دانش دیگری می‌بایست بتواند به تولید و سلامت و اقتصاد کشورمان کمک کند.

وی با بیان اینکه دنیا به سمتی رفته که علم باید کاربردی باشد، افزود: امروز که چالش‌های حوزه سلامت روز افزون شده، بیش از گذشته هم نیاز است که علوم و دانش‌ها به صورت کاربردی در بیایند و در عمل به کار گرفته شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تحقیقات نشان می‌دهد که پاندمی ها و اپیدمی‌ها از ۱۰۰ سال یکبار در قرون گذشته به یک سال یکبار در عصر حاضر تغییر روش داده‌اند لذا دنیای امروز در محاصره میکروب‌ها انگل‌ها، قارچ‌ها و باکتری‌ها و … است که ماهیت و رفتار کاملاً متفاوتی دارند.

رفیعی پور با بیان اینکه شاید علم و فناوری دستی در این قضیه داشته باشد، تاکید کرد: در این شرایط اما باید انتظار ویروس‌های دست ساز هم باشیم تا پاندمی ها توزیع پیدا کند.

وی با بیان اینکه زمانی آنفولانزای پرندگان در دهه‌ها گذشته و کرونا بعد از ۴۰ الی ۶۰ سال بعد از آن رخ داد اما شاهد هستیم که سازمان بهداشت جهانی امروزه اعلام کرده ما بین یک الی سه سال انتظار شیوع پاندمی های بعدی را داریم، افزود: پادندمی ها منشأ شأن عوامل بیماری مشترک انسان و حیوانات و دام است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه این موضوع پاندمی اهمیت کار دامپزشکان را بیش از گذشته نمایان می‌سازد، گفت: آنفولانزا که تبدیل به پاندمی می‌شود از بیماری‌های مشترک بین پرندگان و انسان بود که شاهد بودیم دنیا را دستخوش تحولات کرد و دانشمندان پیش بینی می‌کنند پاندمی بعدی در دنیا بسیار وحشتناک‌تر هم خواهد بود.

رفیعی پور با بیان اینکه تب برفکی یکی دیگر از مشکلات ما در مقوله دامپزشکی است که متعلق به دنیا است و نه تنها ایران، تاکید کرد: با اقداماتی که انجام شده خوشبختانه این بیماری کنترل شده است اما مشکل اینجا است که در کشور ما ویروس تب برفکی تنها در ظرف دو و نیم ماه تغییر ژنی داده است که مبارزه با آن دشوار می‌شود.