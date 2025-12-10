تاثیر واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پژوهشگاه ابن سینا، مطالعات جهانی نشان میدهد کشورهایی که واکسیناسیون را به طور گسترده اجرا کردهاند، شاهد کاهش چشمگیر موارد سرطان دهانه رحم و زگیل تناسلی بودهاند.
سیمین ظفردوست، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری، گفت: واکسیناسیون علیه ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) به عنوان یکی از موفقترین اقدامات پیشگیرانه در تاریخ پزشکی، نقش اساسی در کاهش بروز سرطانهای زنان، به ویژه سرطان دهانه رحم دارد.
عضو تیم تخصصی مرکز فوقتخصصی درمان ناباروری ابنسینا، با اشاره به اینکه واکسن HPV در سه نوع مختلف ارائه میشود، افزود: واکسن دو ظرفیتی علیه تیپهای ۱۶ و ۱۸، چهار ظرفیتی علیه تیپهای ۶، ۱۱، ۱۶ و ۱۸، و ۹ ظرفیتی که ۹ تیپ شایع ویروس HPV از جمله انواع پرخطر و کمخطر را پوشش میدهد.
وی گفت: بهترین زمان تزریق واکسن HPV در سنین ۹ تا ۱۴ سال و پیش از شروع فعالیت جنسی است. با این حال، تزریق آن برای افراد تا ۲۶ سالگی و در برخی شرایط خاص تا ۴۵ سالگی نیز توصیه میشود.
ظفردوست افزود: ایمنی بالای واکسن HPV در مطالعات متعدد تأیید شده است. عوارض جانبی آن معمولاً خفیف بوده و شامل درد یا قرمزی در محل تزریق و گاهی تب خفیف است.
