  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

انبار کالای قاچاق در اهواز کشف شد

انبار کالای قاچاق در اهواز کشف شد

اهواز - جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف انبار کالای لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز با کار اطلاعاتی یک باب مغازه محل نگهداری کالای قاچاق را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی به آن محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از مغازه موصوف تعداد ۸۰ دستگاه لوازم خانگی فاقد هرگونه اسناد گمرکی کشف کردند.

سرهنگ زلقی در ادامه بیان داشت: کارشناسان ارزش ریالی قاچاق کشف شده را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان خاطر نشان کرد: در این ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد خبر 6684531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها