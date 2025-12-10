انبار کالای قاچاق در اهواز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز با کار اطلاعاتی یک باب مغازه محل نگهداری کالای قاچاق را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی به آن محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از مغازه موصوف تعداد ۸۰ دستگاه لوازم خانگی فاقد هرگونه اسناد گمرکی کشف کردند.

سرهنگ زلقی در ادامه بیان داشت: کارشناسان ارزش ریالی قاچاق کشف شده را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان خاطر نشان کرد: در این ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.