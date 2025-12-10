انبار احتکار برنج در ایلام کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری رزمایش تشدید نظارت بر بازار و با رصد اطلاعاتی کارشناسان اداره کل اطلاعات استان و در قالب گشت مشترک با حضور بازرسین اداره کل صمت و اتاق اصناف، یک واحد انبار نگهداری غیر قانونی برنج و شکر در ایلام کشف و ضبط شد.

در انبار شناسایی شده تعداد ۶۲۸ کیسه برنج هندی به همراه ۸ تن شکر که با هدف سوء استفاده از نوسانات قیمت کالاهای اساسی، از عرضه آنها خودداری شده بود با هوشیاری و حضور میدانی نیروهای اداره کل اطلاعات و اقدام سریع و به موقع بازرسین صمت و اتاق اصناف، پس از محرز شدن تخلف احتکار بلافاصله صورتجلسه تنظیم و فرایند رسیدگی به تخلف و تشکیل پرونده تعزیراتی انجام گرفت.

اضافه می‌شود؛ ارزش کالاهای کشف شده ۱۰ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.

روابط عمومی اداره کل صمت استان ایلام به همه فعالان اقتصادی یادآور شد که اقدامات آنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم رصد می‌شود بنابراین هرگونه فکر احتکار و اقدام برای عدم عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با برخورد محکم، قانونی و بازدارنده همراه خواهد بود.