دوره آموزش عمومی تدبر قرآن سطح یک در رودان برگزار شد

حجت‌الاسلام میثم سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره آموزشی در ۳۰ جلسه برنامه‌ریزی شده که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی به صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

وی افزود: سید مهدی حسینی، مربی سازمان دارالقرآن‌الکریم کشور، تدریس این دوره را بر عهده دارد و شرکت‌کنندگان پس از اتمام کلاس‌ها، گواهینامه معتبر از سازمان دارالقرآن‌الکریم کشور دریافت خواهند کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودان با اشاره به اهمیت گسترش فعالیت‌های قرآنی در شهرستان تصریح کرد: یکی از مزایای این دوره، ایجاد ظرفیت تبلیغی قرآنی برای فراگیری بهتر و حضور مؤثرتر شرکت‌کنندگان در عرصه ترویج فرهنگ قرآن است که توسط سازمان تبلیغات اسلامی فراهم خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه برگزاری این دوره می‌تواند نقش مؤثری در تقویت جریان ترویج معارف قرآنی در سطح شهرستان داشته باشد، خاطرنشان کرد: آشنایی دقیق‌تر علاقه‌مندان با روش‌های تدبر، موجب افزایش توان هدایت‌گری قرآنی در محافل فرهنگی و مذهبی شده و زمینه تربیت نیروهای متخصص در حوزه آموزش و تفسیر کاربردی قرآن را فراهم می‌سازد.

سالاری افزود: از دیگر دستاوردهای این دوره، ارتقای مهارت تحلیل آیات، تقویت باورهای دینی مبتنی بر قرآن و ایجاد شبکه‌ای از فعالان قرآنی توانمند است که می‌توانند در برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی شهرستان نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودان در پایان گفت: هدف از اجرای این دوره، ارتقای سطح معرفت و مهارت‌های تدبری قرآن کریم بین علاقه‌مندان و فعالان قرآنی شهرستان رودان و فراهم‌سازی بستر لازم برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در سطح جامعه است.