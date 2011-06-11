اخبار کوتاه فرهنگی از قم

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین همایش ائمه جماعات مساجد استان قم در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار میشود.
این همایش روز شنبه 21 خرداد سال 90 ساعت 17 به همت معاون جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سالن اجتماعات این جامعه برگزار میشود.
در این مراسم آیتالله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری سخنرانی میکند.
برگزاری آزمون سطح 4 قرآن کریم در قم
به همت دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، آزمون ورودی قرائت سطح 4 قرآن کریم در قم برگزار شد.
این آزمون که ویژه دوره تربیت مدرس روخوانی قرآن کریم است به صورت شفاهی برگزار شد.
در این آزمون بیش از 150 نفر از علاقهمندان از برادران و خواهران قاری شرکت کردند.
بر اساس اعلام دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، از بین افراد شرکت کننده در این آزمون 50 نفر که موفق به کسب بیشتری امتیاز شدند، به مرحله بعدی راه مییابند.
برگزاری دوره تربیت مربی ترجمه قرآن
یک دوره تربیت مربی ترجمه قرآن کریم با حضور علاقهمندان به این دوره آموزشی در قم برگزار میشود.
مرکز فرهنگی تبلیغی قرآن و عترت با همکاری دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی تربیت مربی ترجمه و تدبر قرآن کریم کرده است.
این دوره آموزشی به صورت مشترک بین برادران و خواهران علاقهمند برگزار میشود.
لازم به ذکر است در پایان این دوره آموزشی به قبول شدگان گواهینامه پایان دوره تربیت مربی ترجمه و تدبر قرآن کریم اعطا میشود.
برگزاری دوره تربیت معلم قرآن کریم
مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: 60 نفر از علاقهمندان شرکت در دوره آموزشی تربیت معلم روخوانی قرآنی کریم پذیرش شدند.
حجتالاسلام سید جواد عظیمی اظهار داشت: دارالقرآن الکریم قم به تازگی اقدام به برگزاری آزمون ورودی برای واجدین شرایط شرکت در دوره تربیت معلم روخوانی قرآن کریم کرده است.
مسئول دارالقرآن الکریم قم ادامه داد: این آزمون در مراکز قرآنی مائدهالنور و سروش ایمان مهر برگزار شد.
وی گفت: در این آزمون 200 نفر از علاقه مندان شرکت کردند که از بین آنها 60 نفر از کسانی که بیشترین امتیاز را کسب کردند پذیرفته شدند.
عظیمی زمان آغاز دوره آموزشی تربیت معلم روخوانی قرآن کریم را از 20 مرداد ماه امسال اعلام کرد.
قم - خبرگزاری مهر: برگزاری همایش ائمه جماعات در جامعه مدرسین، برگزاری دوره تربیت معلم قرآن کریم و برگزاری دوره تربیت مربی ترجمه قرآن از جمله خبرهای کوتاه فرهنگی استان قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین همایش ائمه جماعات مساجد استان قم در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار میشود.
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