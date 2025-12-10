دریافت 7 MB
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

انتقاد شدید رئیس هیئت مدیره خانه ای‌بی از وزیر راه و شهرسازی

هاشمی گلپایگانی رئیس هیئت مدیره خانه ای‌بی گفت : مجلس استیضاح خانم وزیر راه را اعلام وصول نمی‌کند.

