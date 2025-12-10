دریافت 7 MB کد خبر 6684596 https://mehrnews.com/x39Q6m ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴ کد خبر 6684596 فیلم سلامت فیلم سلامت ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴ انتقاد شدید رئیس هیئت مدیره خانه ایبی از وزیر راه و شهرسازی هاشمی گلپایگانی رئیس هیئت مدیره خانه ایبی گفت : مجلس استیضاح خانم وزیر راه را اعلام وصول نمیکند. کپی شد مطالب مرتبط هاشمی گلپایگانی: اکنون خواستار ارائه سند رسمی فعالیت بنیاد هستیم هیچ رئیسجمهوری حق تأسیس و واگذاری بنیاد را ندارد احداث بزرگترین بیمارستان تخصصی سرطان کشور در شیراز آغاز شد برچسبها راه و شهرسازی بیماران پروانه ای وزیر راه و شهرسازی بیماری پوستی
