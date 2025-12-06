به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر باقری، صبح شنبه در جمع خبرنگاران از احداث بزرگ‌ترین بیمارستان تخصصی سرطان در منطقه خاورمیانه در مجموعه درمانی ابوعلی‌سینا خبر داد و گفت: ایران از نظر نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تمامی انواع سرطان‌ها در میان کشورهای جهان در رتبه ۱۱۳ قرار دارد، یعنی میزان مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری در کشور به حدود ۹۳ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد.

قائم‌مقام رئیس هیأت مدیره بیمارستان ابوعلی سینا شیراز گفت: سالانه بیش از ۸۵ هزار مورد جدید ابتلاء به سرطان در ایران شناسایی می‌شود که ۵۵٫۵ درصد بیماران را مردان و ۴۴٫۵ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

وی شایع‌ترین سرطان در میان مردان، سرطان معده و پس از آن مثانه و روده بزرگ دانست و خاطرنشان کرد: در میان زنان، سرطان سینه، پوست و معده شیوع بیشتری دارد و سرطان معده نیز همچنان عامل اصلی مرگ ناشی از سرطان در هر دو جنس محسوب می‌شود.

باقری با اشاره به ضرورت احداث یک مرکز مجهز و جامع برای بیماران سرطانی در جنوب کشور افزود: بر همین اساس، ساخت بزرگ‌ترین بیمارستان سرطان خاورمیانه در مجموعه درمانی ابوعلی‌سینا شیراز در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ مقرر شد تا از محل فروش اوراق مشارکت وقف در سه شهر تهران، مشهد و شیراز بیمارستان‌های تخصصی سرطان احداث شود که سهم شیراز از این طرح ۱۶۰ میلیارد ریال بود اما متأسفانه این امر در آن زمان تحقق نیافت.

باقری تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و تلاش و همراهی خیرین، عملیات اجرایی بیمارستان سرطان در مجموعه ابوعلی‌سینا شیراز آغاز شد و کلنگ احداث آن در زمینی به مساحت دو هکتار در سال ۱۳۹۵ به زمین زده شد.

به گفته وی در جلسات متعدد که با گروه مهندسین و کارشناسان در راستای احداث این بیمارستان مدرن بر اساس رعایت استانداردهای بین المللی برگزار گردید، مقرر شد تا بیمارستان ابوعلی سینا شیراز در پنج بلوک و با زیربنای بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع احداث شود.

قائم مقام رئیس هیأت مدیره بیمارستان ابوعلی سینا شیراز در ادامه گفت: بلوک‌های یک و دو به بخش‌های تشخیصی و پاراکلینیکی، بلوک سوم شامل ۴۰ اتاق عمل مختص به بخش‌های جراحی، بلوک چهارم ویژه بیماران اطفال و بلوک پنجم نیز به مرکز اورژانس اختصاص دارند.

وی در ادامه با یادآوری این مطلب که بیمارستان سرطان ابوعلی‌سینا با ظرفیت ۱۱۰۰ تخت راه‌اندازی خواهد شد افزود: در حالی‌که استاندارد جهانی ساخت بیمارستان برای هر تخت حدود ۱۰۰ متر مربع است، در این مرکز برای هر تخت ۱۲۰ متر مربع فضا در نظر گرفته شده تا خدمات باکیفیت‌تری ارائه شود.

عضو هیأت امنای بیمارستان ابوعلی اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، بلوک نخست این بیمارستان طی ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و سایر بلوک‌ها نیز اکنون بین ۲۵ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.