به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان دامپزشکی کشور در محل دانشگاه آزاد گرمسار از کنترل بیماری های دامی در این شهرستان ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: حضور میدانی نیروهای دامپزشکی باعث زدودن خطر بیماری ها از مناطق حساس شد.

وی خواستار تامین نیازهای تجهیزاتی دامپزشکی شهرستان گرمسار شد و افزود: نبود خودرو مجهز برای انجام ضدعفونی و خدمات واکسیناسیون یکی از این نیازها است.

فرماندار گرمسار وجود تعاونی های گاوداران، مرغداران و زنبورداران را در شهرستان اثر گذار در تامین امنیت غذایی دانست و ابراز داشت: کمبودی از این نظر در گرمسار وجود ندارد.

همتی به نقش مؤثر فعالان متخصصان دامپزشکی و متولیان جهاد کشاورزی در زنجیره تولید اشاره کرد و گفت: فعالیت تعاونی های مذکور صرفاً تجاری نیست و در واقع خدمت به سلامت مردم محسوب می شود.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری دانشگاه، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، افزود: پیوند علم و اجرا در واقع رمز موفقیت در مقابله با بیماری های دامی است.