۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

لزوم تامین نیاز تجهیزات دامپزشکی گرمسار؛ بیماری‌های دامی کنترل شد

گرمسار- فرماندار گرمسار با تأکید بر ضرورت تأمین تجهیزات دامپزشکی در این شهرستان، گفت: تأمین خودرو برای اجرای عملیات ضدعفونی و واکسیناسیون دام‌ها از نیازهای فوری و مهم منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان دامپزشکی کشور در محل دانشگاه آزاد گرمسار از کنترل بیماری های دامی در این شهرستان ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: حضور میدانی نیروهای دامپزشکی باعث زدودن خطر بیماری ها از مناطق حساس شد.

وی خواستار تامین نیازهای تجهیزاتی دامپزشکی شهرستان گرمسار شد و افزود: نبود خودرو مجهز برای انجام ضدعفونی و خدمات واکسیناسیون یکی از این نیازها است.

فرماندار گرمسار وجود تعاونی های گاوداران، مرغداران و زنبورداران را در شهرستان اثر گذار در تامین امنیت غذایی دانست و ابراز داشت: کمبودی از این نظر در گرمسار وجود ندارد.

همتی به نقش مؤثر فعالان متخصصان دامپزشکی و متولیان جهاد کشاورزی در زنجیره تولید اشاره کرد و گفت: فعالیت تعاونی های مذکور صرفاً تجاری نیست و در واقع خدمت به سلامت مردم محسوب می شود.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری دانشگاه، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، افزود: پیوند علم و اجرا در واقع رمز موفقیت در مقابله با بیماری های دامی است.

