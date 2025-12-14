غفوریان: طرح سرشماری دام های سنگین در سرخه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفوریان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات جهاد کشاورزی سرخه، از اجرای طرح سرشماری دام سنگین در این شهرستان خبر داد و ابراز کرد: به روزرسانی آمار جمعیت دامهای سنگین در شهرستان، نخستین هدفی است که اجرای این طرح، دنبال میکند.
وی با بیان اینکه ثبت دادههای مرتبط با جمعیت دام سنگین شهرستان سرخه محور این طرح است، افزود: این اقدام که در چارچوب برنامههای نظارتی مستمر انجام و تصویری روشنتر از وضعیت توزیع نهادههای دامی را به ما خواهد داد.
مدیر جهاد کشاورزی سرخه ادامه داد: اطلاع از آمار دقیق دام سنگین و تطبیق اظهارات دامداران با واقعیت در راستای توزیع عادلانه نهادههای دامی از طریق سامانه بازارگاه، مهمترین هدفی است که طرح سرشماری دام سنگین در شهرستان سرخه دنبال میکند.
غفوریان با بیان اینکه در این بازدیدهای میدانی، دادههای مربوط به جمعیت دام، خوداظهاریهای سامانه بازارگاه اعتبارسنجی و مشکلات دامداران هم به صورت میدانی بررسی میگردد، گفت: این طرح در نهایت میتواند به تسهیل توزیع عادلانه نهادههای مورد نیاز دامداران سرخه ای کمک کند.
